Assistido por 130 milhões de pessoas em 2023, último filme da franquia de ação mais famosa do cinema está no Prime Video

“Não há nada que um pai não faça pelo filho”. Assim se inicia “Velozes e Furiosos 10”, o capítulo mais recente da franquia liderada por Vin Diesel, que ao longo de 23 anos consolidou Dominic Toretto como um ícone no universo cinematográfico de ação. Este fenômeno, uma das séries mais lucrativas da história, teve seu auge financeiro com “Velozes e Furiosos 7” (2015), dirigido por James Wan, que arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares mundialmente, um marco impressionante.

Neste episódio, Louis Leterrier se esforça para converter o que parece ser o clímax da saga de um grupo de aventureiros motorizados em defensores exemplarmente dedicados à família e seus inúmeros aliados. Contudo, a série ainda está longe de seu fim, com “Velozes e Furiosos 10 — Parte 2” programado para 2025. Durante esse período, Leterrier continua a utilizar fórmulas que têm funcionado sob a direção de vários cineastas, agradando a uma base de fãs já acostumada ao aroma de pneus queimados e adrenalina.

Na abertura, os roteiristas Zach Dean, Justin Lin e Dan Mazeau colocam nas palavras de Dom uma série de conselhos sentimentais para Brian, o filho interpretado por Leo Abelo Perry. Apesar da atenção do jovem, ele parece relutante em seguir os ensinamentos do pai. O roteiro mantém um tom melodramático ao longo das duas horas e 21 minutos de filme, uma marca deixada por Lin, que idealizou Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” (2011) e dirigiu “Velozes e Furiosos 9” (2021), antes de abandonar o projeto por “diferenças criativas”. A narrativa carrega temas de êxodo, busca por identidade e redenção.

As interações entre Diesel e Perry são um dos pontos altos do filme, mas não são suficientes para sustentar toda a trama. Leterrier, conhecido por suas narrativas rápidas e diretas, se apoia em perseguições de carros e no conflito entre o anti-herói e o vilão Dante Reyes. Jason Momoa interpreta um homem atormentado, influenciado pela figura paterna e uma mágoa profunda. O diretor aborda de forma sutil o temperamento volátil de seu antagonista, introduzindo até nuances de homoerotismo na dinâmica entre Dante e seu rival. Fora isso, o filme segue na mesma linha habitual da franquia.

Filme: Velozes e Furiosos 10

Direção: Louis Leterrier

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 7/10