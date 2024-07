Com Denzel Washington e Ryan Reynolds, filme é um dos melhores de ação na Netflix e você talvez nem tenha visto

Apesar do nome de origem latina, Daniel Espinosa é um diretor de cinema sueco, descendente de chilenos, o que explica a familiaridade de seu sobrenome. Seu maior sucesso nas telonas é “Protegendo o Inimigo”, que conta com um elenco estrelado por Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Robert Patrick, Sam Shepard, Brendan Gleeson e Liam Cunningham. Originalmente, o roteiro previa o Rio de Janeiro como cenário, mas as locações foram transferidas para a Cidade do Cabo, na África do Sul, visando garantir a segurança da equipe de filmagem.

Denzel Washington, protagonista do filme, exigiu uma cláusula em seu contrato que lhe conferia poder de veto sobre a escolha do diretor. Washington aprovou Espinosa, garantindo sua permanência no projeto, mesmo diante de divergências com os produtores. Espinosa, por sua vez, acreditava que Washington era o único ator capaz de interpretar o complexo papel de Tobin Frost.

A trama de “Protegendo o Inimigo” gira em torno de Matt Weston (Ryan Reynolds), um jovem agente da CIA responsável por um abrigo secreto. Quando o ex-agente Tobin Frost, considerado um traidor e um dos homens mais procurados pelo governo dos Estados Unidos, é capturado e levado ao abrigo de Matt, uma emboscada resulta na morte de seis agentes. Matt, único sobrevivente, deve escoltar Tobin pelas ruas perigosas da Cidade do Cabo até um novo refúgio, enfrentando inúmeros obstáculos que testam sua capacidade e resiliência como agente da CIA. A dupla é perseguida incessantemente por mercenários interessados em informações vitais que Tobin possui.

“Protegendo o Inimigo”, na Netflix, é um filme marcado por seu ritmo acelerado e alta tensão. Embora os diálogos não sejam seu ponto forte, as intensas cenas de ação compensam. A técnica de filmagem com câmera na mão proporciona uma sensação de imersão, fazendo o espectador sentir-se parte da ação. O roteiro de David Guggenheim mantém o público constantemente em suspense, com personagens cujas reações são imprevisíveis. Matt, como novato, enfrenta dilemas constantes sobre suas decisões, amplificando a angústia do público. Em contraste, Tobin, interpretado por Washington, exibe uma frieza calculista e um domínio absoluto das situações, mesmo quando algemado e sob custódia.

A atuação de Denzel Washington é uma aula de presença cênica. Cada vez que aparece em cena, ele domina a narrativa, projetando uma sensação de controle mesmo nas situações mais adversas. Sua análise fria e calculista dos eventos ao seu redor reforça a ideia de um personagem que nunca se vê como vítima, mas sim como estrategista.

Algumas cenas de “Protegendo o Inimigo” são notáveis pela intensidade e realismo. Em uma delas, Ryan Reynolds realmente acertou Denzel Washington, causando um hematoma no olho do veterano ator. Outra cena memorável é a de afogamento com uma toalha, que foi igualmente realista e intensa. Apesar do rigor físico das filmagens, o elenco saiu ileso de maiores danos.

Desde o sucesso de “Protegendo o Inimigo”, Espinosa passou a ser um nome constante em Hollywood, dirigindo produções como “Crimes Ocultos”, “Vida” e “Morbius”. Este filme foi um marco em sua carreira, abrindo portas para que ele pudesse mostrar seu talento em outras produções de grande orçamento e visibilidade nos Estados Unidos.

Filme: Protegendo o Inimigo

Direção: Daniel Espinoza

Ano: 2011

Gênero: Ação/Policial

Nota: 7/10