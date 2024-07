Um dos melhores faroestes dos últimos 8 anos, na Netflix

“Terra Violenta” inicia sua narrativa com a imagem de um estrangeiro atravessando o árido deserto em direção ao México. Durante essa jornada solitária, ele se depara com um padre, cujo cavalo está exausto pelo calor intenso, e a situação rapidamente se agrava. O misterioso viajante desmonta e troca algumas palavras com o religioso, que, em um momento de desespero e traição, saca uma arma e tenta roubar o cavalo do estranho.

Essa cena inicial serve como uma crítica contundente aos falsos profetas, comuns em tempos de adversidade. Ti West, o diretor, mescla influências de Sergio Leone, Don Siegel e Quentin Tarantino, mas mantém uma abordagem única sobre a brutalidade da vida em um território sem lei, onde a sobrevivência do mais forte é a regra, e o medo domina a sociedade.

O roteiro de “Terra Violenta” transforma clichês em cenas memoráveis, apoiado pela trilha sonora de Jeff Grace e pela performance cativante de uma coadjuvante que imediatamente se torna um destaque. O filme não se leva muito a sério, e essa autopercepção contribui para seu charme.

Após se livrar do falso padre, interpretado por Burn Gorman, o enigmático cavaleiro chega a Denton, uma cidade texana marcada por anos de negligência e violência, uma consequência da Corrida do Ouro entre 1848 e 1853. Embora o período exato da história não seja claramente definido, o modo como o protagonista, interpretado por Ethan Hawke, lida com suas batalhas e fracassos passados dá profundidade ao personagem.

As semelhanças com “Ataque dos Cães” de Jane Campion são evidentes, especialmente na forma como ambos os filmes exploram a solidão e a luta pela redenção. No entanto, “Terra Violenta” tem seu próprio ritmo e atmosfera, destacando a relação entre Paul e sua cadela, Abbie. A inteligente Jumpy, que dá vida à cadelinha, deixa uma impressão duradoura quando sai de cena, superando até mesmo os personagens humanos, como o Marechal interpretado por John Travolta e Mary-Anne, a sonhadora vivida por Taissa Farmiga.

Essa combinação de dureza e poesia, humor e violência, faz de “Terra Violenta”, na Netflix, uma experiência cinematográfica única, deixando o espectador com um desejo de mais, refletindo sobre as complexidades da existência mesmo nas condições mais adversas.

Filme: Terra Violenta

Direção: Ti West

Ano: 2016

Gêneros: Faroeste/Ação

Nota: 9/10