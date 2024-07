Você não vai acreditar, mas a Netflix simplesmente gastou 700 milhões para ter esse filme em seu catálogo

Kuda Bux, cujas semelhanças físicas com o ator Ben Kingsley são notáveis, inspirou Roald Dahl a criar o conto “A Incrível História de Henry Sugar”. Esta história, que integra um livro com mais seis narrativas, foi recentemente adaptada para o cinema pelo cineasta Wes Anderson.

O curta-metragem, com quarenta minutos de duração, foi aplaudido de pé por cinco minutos no Festival de Cinema de Veneza. Ralph Fiennes interpreta Dahl, que se isola na famosa Gipsy House para escrever a história de Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), um jovem rico que busca aumentar sua fortuna.

A trama se desenrola quando Henry Sugar encontra um livro misterioso escrito pelo Dr. Chatterjee (Dev Patel). Este livro narra a história de Imdad Khan (Kingsley), um homem com a habilidade de ver sem usar os olhos, aprendida através de métodos de ioga ensinados pelo mestre Yogi Hardawar. Khan usa essa habilidade para ganhar dinheiro como mágico, mas morre subitamente, impedindo o Dr. Chatterjee de estudar seu caso mais a fundo.

Decidido a adquirir a mesma habilidade, Henry Sugar dedica cinco anos ao estudo do livro. Ele começa a utilizar sua visão extraordinária para ganhar dinheiro em jogos de cartas, fazendo isso de maneira discreta para não atrair atenção indesejada.

O filme segue a estética distinta de Anderson, caracterizada por figurinos elaborados, uma paleta de cores vibrante e cenários que se assemelham a um palco teatral. A narrativa é enriquecida com elementos teatrais e literários, onde os personagens frequentemente quebram a quarta parede, interagindo diretamente com o público.

Esta não é a primeira adaptação de uma obra de Dahl realizada por Anderson; ele já havia adaptado “O Fantástico Sr. Raposo”. Anderson compartilhou com a Variety que conheceu a viúva de Dahl durante as filmagens de “Os Excêntricos Tennenbaums” e manifestou seu interesse em adaptar Henry Sugar. Embora a família Dahl tenha reservado a história para Anderson por anos, foi só quando os direitos das obras de Dahl foram adquiridos pela Netflix na maior aquisição da história do streaming, por 700 milhões de dólares, que o projeto ganhou vida. Além de Henry Sugar, Anderson adaptou mais três contos de Dahl, lançados na Netflix.

Filme: A Incrível História de Henry Sugar

Direção: Wes Anderson

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Aventura/Fantasia

Nota: 9/10