Lembre-se de respirar depois de assistir, obra-prima de Taylor Sheridan é um dos melhores filmes da Netflix

O cinema tem a capacidade de recriar tempos e lugares de acordo com a demanda do público. “Terra Selvagem”, um thriller com toques de faroeste dirigido por Taylor Sheridan, tenta reviver a aura de um ambiente e de uma época que, infelizmente, ficaram no passado. Sheridan, que já havia demonstrado sua habilidade em roteiros como “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), “Sicario: Dia do Soldado” (2018) e “A Qualquer Custo” (2016), assume a direção neste projeto, trazendo elementos que antes apenas sugerira. Ele foca na complexa construção psicológica de seu anti-herói, um personagem que provoca reações intensas no público.

A história nos leva a Lander, Wyoming, onde Cory Lambert, interpretado por Jeremy Renner, vive como caçador de lobos. A filha de Cory, Emily, foi encontrada morta anos antes, e Cory lida com essa perda de uma maneira que o corrói por dentro. Como ele mesmo reconhece, a presença dos filhos é constante em nossas vidas, e essa percepção ajuda a explicar sua angústia. Outro evento trágico o força a confrontar suas emoções novamente, mas, desta vez, ele precisa encontrar forças para reagir.

A cinematografia de Ben Richardson suaviza os momentos de tensão quase sufocante do roteiro de Sheridan, que utiliza detalhes aparentemente insignificantes para enriquecer a narrativa. Um exemplo é a cena em que Cory abate um lobo à espreita de um rebanho de ovelhas, deixando manchas de sangue na neve e em sua camisa, o que não parece preocupá-lo, mas incomoda Annie Hanson, interpretada por Althea Sam.

Annie também mostra compaixão pela inadequação do vestuário da agente do FBI Jane Banner, vivida por Elizabeth Olsen, que enfrenta as rigorosas condições climáticas de Lander para investigar o desaparecimento de Natalie, neta de uma velha indígena. A jovem agente se depara com a apatia das autoridades locais, momento em que Sheridan começa a introduzir um componente social à narrativa. Em uma cena marcante, Cory e Martin Hanson, interpretado por Gil Birmingham, aguardam ao ar livre a chegada da verdadeira justiça.

Filme: Terra Selvagem

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2017

Gêneros: Mistério/Thriller

Nota: 9/10