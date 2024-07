4 filmes extraordinários que acabaram de estrear na Netflix e farão você ficar em casa no fim de semana

Goyo (2024), Marcos Carnevale

Cleo Bouza / Netflix

Dirigido por Marcos Carnevale, este drama romântico centra-se na vida de um homem com transtorno do espectro autista, interpretado por Nicolás Furtado, que trabalha como guia no Museu de Belas Artes em Buenos Aires e é apaixonado por Van Gogh. Sua rotina estruturada é alterada de forma significativa quando ele conhece a nova segurança do museu, interpretada por Nancy Dupláa. Ela, uma mulher desiludida pelo amor devido a uma crise matrimonial, também luta com a perda da confiança em si mesma. Enquanto o protagonista enfrenta suas limitações e medos, a personagem de Dupláa redescobre a esperança e a capacidade de amar novamente. Esta narrativa envolvente explora temas de autoconhecimento e aceitação, questionando as convenções tradicionais do amor e destacando a beleza das conexões humanas em meio às adversidades. A história prova que o amor pode florescer nas situações mais improváveis, trazendo crescimento e renovação para ambos os personagens.