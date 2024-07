O filme mais assistido da atualidade na Netflix

Eddie Murphy pode aparentar exaustão no pôster de “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley”, mas isso não reflete a realidade. Quatro décadas após a estreia do primeiro filme, Murphy ainda se destaca superando inúmeros desafios de uma série tão longa. Sua nova aventura é comparável a um passeio mágico por Wonder World, um parque temático similar à Disneylândia, que serve como cenário para grande parte do terceiro filme da franquia.

Após quinze anos de revisões contínuas, Mark Molloy apresenta um roteiro de Danilo Bach, Will Beall e Daniel Petrie Jr. sem falhas, destacando o carisma inabalável de Murphy, crucial para que a trama, embora previsível, continue a cativar uma audiência ampla, de crianças a adultos.

Com o título já sinalizando o foco ainda maior no protagonista, como desde o filme de 1984 dirigido por Martin Brest, esta nova produção, distribuída pela Netflix após adquirir os direitos da Paramount, apresenta um Axel Foley mais velho e reflexivo. Foley, agora mais maduro, lida com questões pessoais, especialmente em relação à sua filha advogada, Jane Saunders, interpretada por Taylour Paige. Juntos, eles enfrentam uma organização criminosa que corrompe a polícia de Los Angeles.

Foley, inicialmente resistente, aceita a ajuda do jovem detetive Bobby Abbott, interpretado por Joseph Gordon-Levitt. A química entre o trio, apesar de alguns exageros comuns em filmes do gênero, oferece um espetáculo envolvente. Detroit, a maior cidade de Michigan, é retratada de forma menos caótica do que na introdução do filme de 1984, mas ainda é habitada por uma diversidade de personagens, desde vigaristas a cidadãos comuns, todos familiares a Foley.

Molloy revitaliza as cenas clássicas de Brest, situando gradualmente o espectador no conflito central. Foley, sempre incansável, investiga um roubo durante uma partida de hóquei, levando a uma perseguição ao estilo dos anos 1980, sem efeitos especiais exagerados, sublinhando que “Axel Foley” busca mais do que apenas sucesso financeiro.

O gancho que move a narrativa para Beverly Hills é a defesa pro bono de Jane de um prisioneiro condenado à morte por matar um policial corrupto, intensificando os conflitos com seu pai.

Murphy e Paige surpreendem ao explorar uma camada dramática improvável na comédia física e no humor do filme. Gordon-Levitt também impressiona como a paixão reprimida de Jane, cuja devoção à carreira policial cria mais atritos. O novo antagonista, capitão Cade Grant, interpretado por Kevin Bacon, representa o oposto de Foley, exibindo seu status social com ternos elegantes e acessórios luxuosos de procedência duvidosa.

À primeira vista, “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley” pode lembrar “Bad Boys 4”, mas o filme de Molloy supera essa comparação. Desde os primeiros acordes de “The Heat Is On” de Glenn Frey, a expectativa é de uma viagem nostálgica, lembrando os dias em que jovens trocavam clássicos literários por tardes de risadas na “Sessão da Tarde”. Esta sequência se destaca como uma das raras que supera o filme original.

Filme: Um Tira da Pesada 4: Axel Foley

Direção: Mark Molloy

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Ação

Nota: 9/10