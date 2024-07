Sequência de franquia mais aguardada dos últimos 30 anos acaba de estrear na Netflix

Cresci, como a maioria dos millennials brasileiros, assistindo “Um Tira da Pesada” na Sessão da Tarde. Eddie Murphy tinha 23 anos quando gravou o primeiro filme da franquia e, hoje, aos 63, mostra que ainda está em forma em “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley”, embora tenha admitido em entrevistas que não foi fácil fazer as cenas de ação.

O filme começa com Axel, o protagonista interpretado por Murphy, tentando frustrar um assalto durante uma partida de hockey dos Red Wings, que se desenrola em uma divertida perseguição pelas ruas de Beverly Hills. Em seguida, sua filha, Jane (Taylour Paige), com quem ele não tem contato, sofre uma tentativa de assassinato (ou intimidação) após assumir um caso que envolve corrupção policial.

Embora eu não seja particularmente fã de filmes de ação, nem mesmo de “Um Tira da Pesada”, que representa uma grande nostalgia para muita gente, é preciso ovacionar não apenas os esforços em trazer de volta uma fórmula já fora de moda, mas fazê-la dar certo em pleno 2024. “Um Tira da Pesada 4” é puro entretenimento ao longo de suas quase duas horas de duração, sem depender de efeitos de CGI grandiosos ou de uma receita baseada em algoritmos.

Com roteiro de Danilo Bach, Daniel Petrie Jr. e Will Beall, o longa-metragem passou por um longo processo de desenvolvimento que se desdobrou desde os anos 1990. Foram vários diretores e produtores com projetos para essa sequência, que só foi concretizada depois que o produtor Jerry Bruckheimer conseguiu um roteiro aprovado pelo próprio Eddie Murphy. Este é o primeiro filme da franquia que não foi produzido pela Paramount Pictures, mas pela Netflix. É também o primeiro longa da série que vai direto para o streaming.

Nesta sequência, Axel é pai de Jane, uma advogada de 32 anos que teve um breve romance com o detetive Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) e agora tenta ajudar um homem injustamente acusado a ser inocentado. O problema é que o caso envolve pessoas altamente perigosas da polícia, incluindo o capitão Cade Grant (Kevin Bacon), que estão dispostas a tirá-la do caminho a qualquer custo. No entanto, o retorno de Axel à sua vida, mesmo que a contragosto, a ajudará a esclarecer o caso.

Esta é a primeira vez que um dos filmes da franquia mostra um filho de Axel, já que em “Um Tira da Pesada 3”, de 1994, nenhuma criança é mencionada, embora, a essa altura, Jane já teria nascido. No filme para televisão “Um Tira da Pesada”, de 2013, ele tinha um filho, Aaron (Brandon T. Jackson).

Embora os fãs da franquia possam dizer que esta sequência não chega aos pés dos filmes anteriores, “Um Tira da Pesada 4: Axel Foley” é engraçado, dinâmico, divertido e nostálgico, com cenas de perseguição e ação de alto nível e um enredo que mantém o interesse de quem assiste. Isso é um enorme feito, considerando que a sequência surgiu após um intervalo de 30 anos, abrangendo uma nova geração, e conseguiu retornar cheia de desenvoltura e entusiasmo.

Filme: Um Tira da Pesada 4: Axel Foley

Direção: Mark Molloy

Ano: 2024

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 8