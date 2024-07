O filme que fez a Netflix ser processada por plágio

O Bandersnatch é uma criatura que faz sua primeira aparição em “Através do Espelho e o que Alice Encontrou por Lá”, a sequência de 1871 de Lewis Carroll para sua marcante contribuição à literatura infantil, “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”. Ele aparece brevemente no famoso poema Jabberwocky, sendo descrito como uma criatura rápida, que morde e estala, habitando a terra além do espelho.

É um nome perfeito e o título ideal para um episódio estendido e independente de “Black Mirror”. Criado por Charlie Brooker e dirigido por David Slade, esse episódio permitiu que os espectadores tomassem decisões pelo protagonista, um designer de videogames chamado Stefan, que estava desenvolvendo um jogo inovador com múltiplos finais em 1984. Algumas decisões eram triviais, como a escolha do cereal para o café da manhã, enquanto outras podiam determinar a vida ou morte dos personagens.

Para alguns, essa responsabilidade televisiva pode ter sido avassaladora. Talvez seja a idade, a falta de familiaridade com o digital ou simplesmente a disposição pessoal, mas — em meio às tradicionais reflexões de “Black Mirror” sobre livre-arbítrio, privacidade, os insaciáveis apetites da tecnologia e nossa própria cumplicidade na criação de um futuro distópico — a maior revelação desse episódio foi o refúgio oferecido pela TV convencional. Mesmo o show mais complexo e emocionalmente exaustivo serve como escapismo porque todo o trabalho é feito para nós: roteiro, atuação, filmagem e edição são entregues de forma completa para que possamos assistir enquanto fazemos outras atividades.

Por outro lado, independente da resposta emocional à subversão das convenções de entretenimento, “Bandersnatch” proporcionou uma experiência eletrizante. Foi uma conquista impressionante em todos os aspectos técnicos e práticos. Embora múltiplos finais e narrativas ramificadas não sejam novidades, comparar os livros “Escolha Sua Própria Aventura” ou o projeto “Mosaic”, de Steven Soderbergh, com o que Brooker e Netflix realizaram aqui seria inadequado. A coordenação de recursos técnicos e lógicos para criar narrativas plausíveis que se desdobram em cinco finais principais e várias variantes menores, entregando uma experiência contínua, é digna de admiração.

Naturalmente, muito do esforço parece ter sido direcionado aos aspectos técnicos inovadores do evento. Como um episódio de “Black Mirror”, não foi o melhor da série, muitas vezes não surpreendendo ou desviando da esperada estranheza, e os personagens não foram muito além de simples representações. Porém, esses são problemas de um gênero em sua infância. À medida que evolui, esse novo formato certamente se tornará mais sofisticado e emocionalmente envolvente, oferecendo novas e excitantes possibilidades narrativas.

No entanto, a Netflix enfrentou um processo de plágio relacionado ao uso do conceito “Escolha Sua Própria Aventura” (Choose Your Own Adventure). A empresa Chooseco, LLC, detentora dos direitos sobre a famosa série de livros interativos, entrou com uma ação judicial contra a Netflix, alegando que “Bandersnatch” utilizou o termo sem a devida licença. A Chooseco buscava pelo menos $25 milhões em danos, argumentando que o uso indevido do termo e as associações com o conteúdo sombrio do filme prejudicavam a reputação da marca. O processo foi resolvido fora dos tribunais, embora os termos do acordo não tenham sido divulgados.

Filme: Black mirror: Bandersnatch

Direção: David Slade

Ano: 2018

Gêneros: Ficção Científica/Thriller

Nota: 9/10