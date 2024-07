O melhor filme de ação que você verá esta semana na Netflix

A vida é desordenada. A sociedade, em sua tentativa de controlar esse caos intrínseco à existência humana, busca métodos e instituições que tragam um senso de ordem e justiça. No entanto, o esforço é muitas vezes fútil, proporcionando apenas uma frágil ilusão de controle. Parece sempre haver a esperança de uma solução miraculosa para nos salvar das garras da maldade que nós mesmos cultivamos. Surgem então métodos, dispositivos e instituições que afirmam que “ninguém está acima da lei” ou que “todos têm os mesmos direitos e deveres”. Contudo, a realidade nos mostra que o poder pode elevar uns acima das regras comuns, enquanto outros permanecem subjugados às injustiças do sistema. A sociedade, apesar de suas boas intenções, frequentemente favorece os mais poderosos, aqueles que têm a habilidade e os recursos para se destacar e moldar a maré a seu favor.

A polícia, idealizada como a força para manter a ordem, não está isenta de falhas. Historicamente, temos visto que aqueles incumbidos de proteger a sociedade também podem ser corrompidos. A corrupção policial, motivada por ambição, influência e, claro, dinheiro, deixou de ser uma hipótese e tornou-se uma triste realidade. As histórias de policiais que abandonam seu dever de separar o bem do mal para se juntar à corrupção são cada vez mais comuns. Esse cenário de degradação progressiva mina a esperança de que algum dia haverá uma mudança significativa e positiva.

No contexto cinematográfico, “Crimes na Madrugada” é uma obra que se destaca pela sua honestidade despretensiosa. Dirigido pelo alemão Baran bo Odar, o filme evita o uso excessivo de tecnologia para compensar falhas no enredo, optando por uma abordagem mais direta e realista. O roteiro de Andrea Berloff, centrado em um policial veterano e corrupto, proporciona uma narrativa ágil que se afasta do psicologismo superficial e da sociologia rasa. A trama segue um policial com tendências workaholic e corruptas, refletindo a dura realidade que busca retratar. Cinco anos após o lançamento do filme, Odar ganhou mais notoriedade com a série “1899”, embora esta esteja envolta em controvérsias de plágio. No entanto, “Crimes na Madrugada” permanece uma referência pela sua abordagem incisiva dos problemas contemporâneos.

Inspirado pelo filme francês “Nuit Blanche”, de Frédéric Jardin, Berloff narra a vida de um anti-herói cínico, profundamente envolvido no tráfico de drogas. O investigador Vincent Downs, interpretado por Jamie Foxx, é um personagem que tenta evitar os chefes do crime de Las Vegas, mas acaba se colocando em uma situação perigosa. Quando os gângsteres liderados por Rob Novak sequestram seu filho, Downs se vê em um dilema desesperador. O filme, dirigido por Odar, alterna entre defender a polícia e criticar suas falhas, sem oferecer um herói claro. A detetive Jennifer Bryant, interpretada por Michelle Monaghan, é talvez a única personagem que tenta manter um senso de justiça, embora sua representação seja estereotipada.

“Crimes na Madrugada” é uma obra que, apesar de suas limitações, oferece uma visão realista e crítica das complexidades e falhas do sistema de justiça e da natureza humana.

Filme: Crimes na Madrugada

Direção: Baran bo Odar

Ano: 2017

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10