Ganhador do Oscar, adaptação de romance de Jane Austen, com Kate Winslet e Hugh Grant, está na Netflix

Ang Lee conquistou o Oscar de melhor direção duas vezes, por “Brokeback Mountain” e “As Aventuras de Pi”. Entre seus outros grandes filmes estão “O Tigre e o Dragão” e “Desejo e Perigo”. Ele também dirigiu a renomada adaptação de “Razão e Sensibilidade”, de Jane Austen, cujo roteiro, escrito pela atriz Emma Thompson, venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado em 1996.

Emma Thompson interpreta Elinor Dashwood, filha mais velha do segundo casamento do senhor Dashwood (Tom Wilkinson). Após a morte do pai, toda a herança vai para o filho mais velho do primeiro casamento, John (James Fleet), incluindo a casa onde Elinor vive com a mãe (Gemma Jones) e as duas irmãs mais novas, Marianne (Kate Winslet) e Margaret (Emilie François). Logo, elas precisam desocupar a casa para John e sua esposa, Fanny (Harriet Walter).

Antes da mudança, Elinor conhece Edward Ferrars (Hugh Grant), irmão de Fanny, e se apaixona por ele. Em sua nova morada, um chalé fornecido por um primo generoso, Marianne conhece John Willoughby (Greg Wise) e se encanta por ele. No entanto, a falta de fortuna das irmãs Dashwood complica suas aspirações de casamento, já que seus pretendentes são pressionados a se casarem com mulheres ricas.

O coronel Brandon (Alan Rickman), um homem generoso, também se interessa por Marianne, mas ela não retribui seus sentimentos. As desilusões amorosas revelam a força dos laços familiares entre as irmãs, destacando a crítica de Austen à superficialidade da aristocracia inglesa e à prioridade dada às questões financeiras sobre os sentimentos.

No lançamento de “Razão e Sensibilidade”, outras duas adaptações de Austen foram transmitidas: “Orgulho e Preconceito” (1995) com Colin Firth e “Emma” (1996) com Gwyneth Paltrow, ressuscitando o interesse pelas obras da autora.

Emma Thompson, além de ganhar o Oscar pelo roteiro, foi premiada como melhor atriz por “Retorno a Howards End” em 1993, sendo a única pessoa a vencer em ambas as categorias. Durante as filmagens de “Razão e Sensibilidade”, ela conheceu seu atual marido, Greg Wise, que a ajudou a superar a depressão causada pelo fim de seu casamento com Kenneth Branagh.

“Razão e Sensibilidade”, na Netflix, se tornou um filme querido pelo público, especialmente entre os fãs de Austen, por sua adaptação delicada e comovente. O elenco, que inclui Hugh Laurie, Imelda Staunton e Elizabeth Spriggs, contribuiu para o sucesso do filme, atuando de maneira encantadora e dedicada.

Filme: Razão e Sensibilidade

Direção: Ang Lee

Ano: 1996

Gênero: Romance

Nota: 9/10