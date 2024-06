Nova comédia romântica da Netflix, estrelada por Nicole Kidman, é um dos filmes mais assistidos de 2024

Os sentimentos humanos, todos eles, têm o poder de nos enredar em conflitos internos profundos. Como a mosca que se vê presa na teia da aranha, o amor é um exemplo clássico de uma emoção que pode tanto fascinar quanto atormentar, desencadeando reações diversas e imprevisíveis, dependendo de quem a experimenta.

Nicole Kidman assume um papel distinto em “Tudo em Família”, interpretando Brooke Harwood. Neste filme, Kidman se distancia dos personagens que costuma interpretar no cinema e no streaming. É inegável o impacto que comédias românticas bem-escritas e equilibradas em humor e acidez causam no público. Esse gênero, embora muitas vezes direcionado ao público feminino, não se limita a ele. Poucos diretores conseguem explorar os aspectos menos convencionais de seus personagens sem receio de parecer ridículos, e Richard LaGravenese é um desses raros talentos. Ele tem a habilidade de dar um toque de originalidade a histórias já conhecidas, sem perder a essência que atrai o público.

“Tudo em Família” evoca elementos de “P.S. Eu Te Amo” (2007), mesclados com nuances de “Ghost” (1990) e “Harry e Sally — Feitos Um para o Outro” (1989). A trama gira em torno de uma filha superprotetora preocupada com a paixão repentina de sua mãe pelo chefe da filha, um ator de franquias de super-heróis com fama de cafajeste. Essa dinâmica lembra o recente “Uma Ideia de Você” (2024), com Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. O resultado final é surpreendente.

Os dramas românticos de hoje enfrentam o desafio de sustentar a premissa de que o amor pode superar todas as dificuldades, uma ideia que muitas vezes parece antiquada. No entanto, “Tudo em Família” consegue romper com os clichês habituais do gênero, oferecendo uma narrativa que, embora melosa, é coerente. O roteiro de Carrie Solomon habilmente equilibra as expectativas dos personagens com as reações realistas às circunstâncias adversas que enfrentam.

A personagem de Kidman, Brooke, é uma escritora famosa, mas que enfrenta um bloqueio criativo. Ela parece precisar de uma aventura para se reenergizar e voltar a escrever. Zac Efron interpreta Chris Cole, uma estrela de filmes de ação de segunda categoria, também em um momento de estagnação profissional, embora sua vaidade o impeça de perceber isso. Esses dois personagens, embora relutantes, acabam se unindo, com a oposição da filha de Brooke, Zara, interpretada por Joey King, que também busca sua ascensão profissional e é a única que realmente alcança sucesso.

Apesar de não ser uma obra-prima, o filme se destaca graças a performances de atores como Kathy Bates, que interpreta Leila, a avó de Zara e ex-sogra de Brooke. É através desses personagens secundários que o filme ganha profundidade e se torna mais envolvente.

Filme: Tudo em Família

Direção: Richard LaGravenese

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10