Comédia romântica com Nicole Kidman e Zac Efron acaba de chegar à Netflix e vai ser a melhor coisa que vai te acontecer hoje

Diretor de “Escritores da Liberdade” e “P.S. Eu te Amo”, Richard LaGravenese zomba das celebridades mimadas em “Tudo em Família” ao mesmo tempo que as humaniza. A comédia romântica traz Zac Efron no papel de Chris Cole, um astro do cinema, famoso por uma franquia de ação comercial, que adora torturar sua assistente, Zara (Joey King). Qualquer mínimo erro é motivo para puní-la das formas mais humilhantes, mas as coisas mudam de rumo quando ela decide se demitir depois de dois anos como sua “babá”.

Chris sabe que Zara sabe tudo ao seu respeito e conhece sua rotina nos mínimos detalhes. Substituí-la levaria muito tempo. Encontrar alguém a altura do cargo seria muito difícil. Por isso, decide ir até a casa dela para implorá-la para voltar e oferecer-lhe uma promoção. Zara sempre quis ser produtora e Chris havia a prometido que um dia a tornaria. Agora, correndo o risco de perder a única pessoa que o entende, ele realmente a cogita dar a oportunidade.

No entanto, quando chega à casa da assistente, se depara com a mãe dela, Brooke Harwood (Nicole Kidman), uma escritora viúva e bastante atraente, que imediatamente captura sua atenção. Depois de uma conversa breve, porém íntima, a química se torna irresistível e os dois vão parar na cama. Até que Zara chega em casa e flagra cenas inapropriadas entre sua mãe e seu ex-chefe.

Depois de algumas confusões, Zara aceita o emprego de volta, mas não pode controlar a atração entre sua mãe e Chris, que começam a se relacionar. A ex-sogra de Brooke, mãe de seu falecido marido, Leila Ford (Kate Bates), a incentiva a engatar o romance, convencendo-a de que é necessário dar continuidade a sua vida e pensar na própria felicidade.

Mas o relacionamento deixa Zara desconfortável, o que a faz deixar a casa da mãe. Na tentativa de unir a todos, Leila convida Chris para o Natal em família e Zara e Brooke fazem as pazes, fazendo com que ela retorne para casa. Zara está disposta a aceitar o namoro de sua mãe com seu chefe mimado, mas assim que ela descobre que ele pretende presentear Brooke o mesmo modelo de brinco que ele dá para todas as namoradas com quem pretende terminar o relacionamento, Zara decide expô-lo, fazendo com que Brooke termine o romance.

No entanto, a situação faz com que Zara pense sobre sua própria atitude, maturidade e egocentrismo, se dando conta de que não cabe a ela interferir no namoro de sua mãe. Mas não é apenas ela que aprende valiosas lições, Chris repensa seu comportamento de celebridade e Brooke decide se priorizar. É uma história que acrescenta camadas a diferentes personagens, trazendo identificação e apego.

“Tudo em Família”, na Netflix, não deixa de repetir fórmulas e trazer um roteiro previsível, mas é caloroso, confortável e agradável como um abraço. É o tipo de filme que faz a gente se sentir bem e vale suas quase duas horas de entretenimento, até mesmo porque cada um dos artistas que interpretam papeis aqui entregam performances adoráveis.

Filme: Tudo em Família

Direção: Richard LaGravenese

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8