Baseado em fenômeno literário lido por mais de 500 mil pessoas, romance italiano está na Netflix

Com o avanço acelerado da inteligência artificial, o enredo de “O Fabricante de Lágrimas” pode se tornar uma realidade dolorosa. O best-seller da autora italiana Erin Doom, publicado em 2021, imagina um futuro onde as tristezas são tantas e a humanidade é tão escassa que ninguém mais sabe chorar, deixando para o artesão do título a tarefa de representar nossas dores através de lágrimas de cristal.

Alessandro Genovesi acerta ao equilibrar o fantástico e o real ao detalhar a relação quase secreta de duas crianças em um orfanato, onde passaram a infância após tragédias pessoais. Doom tenta trazer para a tela a magia inocente que encanta adolescentes e jovens adultos, público que vem definindo cada vez mais este gênero. O resultado são diálogos açucarados que Genovesi consegue traduzir em cenas que oscilam entre a melancolia e a luminosidade, refletindo os altos e baixos emocionais dos protagonistas.

A autodescoberta exige mais que persistência, especialmente quando traumas profundos estão envolvidos. O fim da infância pode ser uma vitória, uma fase singular cheia de descobertas, vulnerabilidades, alegrias triviais e solidões que só podemos atravessar com nossas próprias forças. Durante esse período, estamos abertos a demônios internos e, ocasionalmente, um novo raio de sol pode penetrar a alma, trazendo uma promessa de renovação.

Superar as batalhas cruéis que a vida nos impõe desde cedo requer sacrifícios e renúncias, algo nem todos estão dispostos a enfrentar. No entanto, há momentos em que a vida parece uma brincadeira de crianças, com eventos inesperados e trágicos que se anunciam discretamente ou de forma abrupta, derrubando qualquer um.

Depois de uma década no orfanato Grave, Rigel e Nica percebem que estão perdidamente apaixonados. A atração proibida surgiu muito antes, mas o diretor mantém a tensão ao explorar suas tumultuadas memórias. Eles preferiam não ter crescido juntos para, talvez, viverem o amor que os consome.

Após anos de isolamento e mágoas, Nica é adotada por uma família que perdeu um filho, e Rigel também deixa o orfanato após uma performance de piano. Simone Baldasseroni, conhecido como o rapper Biondo, e Caterina Ferioli são convincentes como esses personagens atormentados em busca de serenidade. No entanto, muitos aspectos da narrativa de Doom funcionam melhor nas páginas dos livros, onde o poder da imaginação é essencial.

Filme: O Fabricante de Lágrimas

Direção: Alessandro Genovesi

Ano: 2024

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 7/10