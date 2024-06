Quando a vida é mais brutal do que a ficção, a história real na Netflix que vai tirar seu sono

Se nunca se questionou sobre as grandes decisões da sua vida ou o destino que lhe aguarda, o documentário intrigante “Three Identical Strangers”, disponível na Netflix, certamente o deixará refletindo sobre esses temas durante muitas noites. Além de provocativo, o filme incentiva a introspecção sobre sua própria trajetória e a dos indivíduos retratados, que enfrentam uma realidade repleta de intrigas e desordem.

Os trigêmeos David, Eddy e Robert nasceram em 12 de julho de 1961, em Nova York, mas só se conheceram em 1980, graças a um encontro inesperado. Robert Shafran, criado em uma família de classe média e filho de um médico, viveu uma adolescência reservada. No seu primeiro dia na Universidade de Sullivan, ficou surpreso ao perceber que era bastante popular, sendo saudado por todos como Eddy. Essa estranha confusão se desfez quando um colega reconheceu que Robert não era seu amigo Eddy Galland, mas alguém idêntico a ele.

Naquela mesma noite, Robert dirigiu-se até a casa de Eddy, determinado a esclarecer como podia haver uma pessoa idêntica a ele que desconhecia. A revelação foi surpreendente: os dois haviam nascido da mesma mãe e entregues a uma agência de adoção, sendo criados por famílias diferentes. Este reencontro, resultado de uma coincidência impressionante, rapidamente ganhou as manchetes dos jornais. Mas a surpresa não terminou aí.

David Kellman, outro jovem idêntico, vivia na mesma região de Nova York. Ao ver as fotos dos outros dois no jornal, ficou intrigado e decidiu procurar por eles. A descoberta de que eram trigêmeos separados ao nascer surpreendeu a todos, inclusive suas famílias.

Enquanto os irmãos desfrutavam da fama repentina, aparecendo em programas de televisão e sendo convidados para eventos exclusivos, seus pais buscavam respostas junto à agência de adoção, tentando entender a razão da separação. Contudo, essas investigações foram frustrantes e não trouxeram as explicações desejadas. Entretanto, os mistérios que envolviam suas vidas não desapareceriam facilmente.

Os trigêmeos, ao notar as semelhanças em seus gostos e comportamentos, decidiram morar juntos em um apartamento em Manhattan, financiado pela notoriedade adquirida. Foram atrás de sua mãe biológica, mas concluíram que não valia a pena manter contato. Posteriormente, formaram suas próprias famílias e abriram um restaurante. Contudo, o destino, que inicialmente os reuniu, também os separou através de infortúnios pessoais, levando-os a ponderar se suas vidas teriam sido diferentes caso tivessem crescido juntos.

O documentário, que começa de maneira fascinante, adquire um tom mais sombrio ao revelar eventos perturbadores de suas infâncias. Recordações vagas de visitas estranhas, testes psicológicos e gravações enigmáticas emergem, adicionando uma camada de mistério à história dos irmãos.

Quando Tim Wardle, o diretor do documentário, intensifica as investigações, revelações ainda mais perturbadoras surgem. Em sua busca, os irmãos descobrem o psiquiatra Peter Neubauer, responsável por um estudo que explorava a influência da genética e do ambiente na formação humana. Para isso, David, Robert e Eddy foram deliberadamente colocados em famílias com perfis específicos, separando-os desde o nascimento. Após anos de pressão, a equipe de produção consegue acesso aos registros da pesquisa, guardados na Universidade de Yale.

Ao acompanhar essa história chocante, os espectadores são levados a sentir a angústia e a dor dos irmãos. As descobertas revelam que essa prática foi repetida com outros gêmeos nos Estados Unidos, que nunca tiveram a oportunidade de se conhecer. As consequências desse estudo foram devastadoras para todas as crianças envolvidas, confirmando o impacto negativo e profundo das intervenções arbitrárias nas suas vidas.

Filme: Three Identical Strangers

Direção: Tim Wardle

Ano: 2018

Gênero: Documentário/Thriller

Nota: 9/10