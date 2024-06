Esqueça tudo que você está fazendo agora e assista ao faroeste para pessoas inteligentes na Netflix

“O Retorno da Lenda”, dirigido por Potsy Ponciroli, teve um início de produção atípico. Antes mesmo de um roteiro ser escrito, Ponciroli encontrou uma casa centenária entre as montanhas, a cerca de 40 minutos de Nashville, que inspirou o cenário do filme. Originalmente, o diretor estava procurando locais para gravar outro projeto da sua produtora, a Hideout Pictures, quando se deparou com essa propriedade, que acabou se tornando a base para o faroeste.

A produção construiu toda a parte externa da casa exclusivamente para as filmagens. Ponciroli, um cineasta de filmes independentes, colaborou com a Shout! Studios para trazer “O Retorno da Lenda” à vida, filmando inteiramente na casa e nos mais de dois mil hectares ao seu redor. O elenco é reduzido, com menos de dez homens e sem nenhuma mulher, e o orçamento não foi divulgado, mas o filme arrecadou modestos 42 mil dólares. Apesar da produção enxuta e econômica, o resultado final impressiona.

Ponciroli criou um thriller que começa de forma lenta e tensa, com os primeiros quarenta minutos focados na construção de suspense, seguido por uma segunda metade repleta de ação, tiroteios e violência. Os diálogos são mínimos e precisos, com cada palavra cuidadosamente escolhida para maximizar o impacto emocional.

A construção meticulosa do suspense mantém o público envolvido na trama e nos segredos dos personagens. O protagonista, Henry, interpretado por Tim Blake Nelson, foge ao estereótipo tradicional do faroeste de homens machões e indomáveis. Embora Henry tenha um passado misterioso, ele se transformou em um homem pacífico após a morte de sua esposa, dedicando-se a criar seu filho, Wyatt, para ser honesto e bom.

Estreando no Festival de Veneza, o filme surpreendeu críticos. Em entrevistas, Ponciroli revelou que a visão da casa isolada lhe inspirou, refletindo sobre os lugares assustadores nos Estados Unidos e imaginando as situações que poderiam surgir ao viver isoladamente e receber visitantes ameaçadores.

A narrativa de “O Retorno da Lenda” é repleta de ambiguidades. O público não sabe em quem confiar, quem são os heróis e os vilões. Mesmo após o desfecho, os espectadores podem discordar sobre a moralidade e os métodos dos personagens, destacando a profundidade e complexidade das personalidades apresentadas.

Na trama, Henry é um agricultor que vive com seu filho Wyatt em uma propriedade rural isolada. Sua esposa morreu de tuberculose há dez anos, e ele escolheu aquele lugar remoto para se esconder de sua verdadeira identidade. Quando Henry encontra um cavalo ensanguentado e, logo depois, um homem ferido com uma bolsa cheia de dinheiro, decide ajudar o desconhecido, levando-o para sua casa. Pouco depois, um grupo de homens que se identificam como policiais aparece procurando pelo homem ferido.

Henry opta por não entregar o desconhecido até descobrir a verdade, mas essa decisão traz consequências devastadoras. O grupo cerca a casa e começa um confronto violento. Durante este conflito, a verdadeira identidade de Henry vem à tona, revelando um passado escondido e um enredo cheio de reviravoltas.

“O Retorno da Lenda”, na Netflix, é um deleite para os amantes de faroestes, um gênero que raramente vê novas e boas produções atualmente. Com seu suspense bem construído, personagens profundos e uma narrativa envolvente, o filme se destaca como uma adição significativa ao gênero.

Filme: O Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gênero: Faroeste/Ação/Drama

Nota: 10/10