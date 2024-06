Comédia francesa deliciosa e polêmica na Netflix vai adoçar seu final de semana

O ser humano tem uma tendência natural a querer controlar todos os aspectos de sua vida. Em sua busca incessante por previsibilidade, tende a categorizar pessoas, sentimentos e experiências em padrões bem definidos. Essa tentativa de encaixar o imprevisível em moldes rígidos traz uma falsa sensação de segurança. Contudo, a realidade é muito mais complexa. Nossa natureza é composta de inúmeras camadas, emoções e motivações que mudam conforme as circunstâncias, tornando-nos essencialmente imprevisíveis.

O filme francês “Gostos e Cores”, dirigido e escrito por Myriam Aziza, explora precisamente essa imprevisibilidade humana, especialmente no que diz respeito às emoções. A trama acompanha Simone (interpretada por Sarah Stern), uma mulher de trinta e poucos anos, lésbica, apaixonada por sua noiva Claire (Julia Piaton). Simone trabalha em um banco e costuma almoçar diariamente em um restaurante senegalês com sua colega Geraldine (Clémentine Poidatz).

Nesse restaurante, ela conhece Wali (Jean-Christophe Folly), um charmoso chef senegalês. Certo dia, Wali a convida para um buffet. Durante o evento, Simone se solta, bebe, dança e, surpreendentemente, acaba beijando Wali. Esse beijo a faz confrontar uma nova atração que começa a sentir por ele, o que complica seu relacionamento com Claire.

Além dos dilemas amorosos, Simone enfrenta a pressão de sua família judia ortodoxa, que deseja vê-la em um casamento arranjado. Seu irmão organiza um encontro às cegas com Eric (Stéphane Debac), um judeu bem-sucedido. Simone, no entanto, envia Geraldine em seu lugar, e a amiga acaba se apaixonando por Eric, criando uma situação complicada que demanda uma resolução rápida.

Simone vive um conflito interno profundo, sabendo que qualquer decisão afetará drasticamente sua vida e a de Claire. Paralelamente, Wali enfrenta pressões semelhantes de sua família, que espera que ele se case com uma jovem muçulmana senegalesa. Ambos se veem presos entre seguir seus corações ou se conformar às expectativas familiares e sociais, o que apenas amplifica seu sofrimento.

“Gostos e Cores” é uma história envolvente que examina como o amor e a felicidade não podem ser definidos por convenções sociais. Simone, Wali e Claire aprendem que o amor não se limita a rótulos ou regras estabelecidas. A narrativa destaca a importância da autoaceitação e do autoconhecimento, mostrando que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com seus próprios sentimentos e não conforme as expectativas alheias.

Essa comédia romântica, leve e cheia de nuances culturais, proporciona uma deliciosa viagem pelo melhor do cinema francês, oferecendo uma reflexão sobre a complexidade dos relacionamentos humanos e a busca por uma vida autêntica e satisfatória.

Filme: Gostos e Cores

Direção: Myriam Aziza

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10