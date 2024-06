Obra-prima de Spike Lee, com Chadwick Boseman, na Netflix

“Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee e lançado em 2020, chegou ao público em meio às intensas manifestações provocadas pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. O filme mescla guerra, comédia, aventura e drama, e gerou diversas reações. Spike Lee, há muito tempo, advoga pela história, direitos e cultura negra. Nos EUA, seu filme “Faça a Coisa Certa” dos anos 1980 impulsionou sua carreira e o consagrou como um símbolo de resistência. No Brasil, “Infiltrado na Klan” é sua obra mais conhecida.

A narrativa de “Destacamento Blood” segue quatro veteranos da Guerra do Vietnã: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.). Eles retornam ao Vietnã, alegando buscar os restos mortais de Norm (Chadwick Boseman), um companheiro que morreu na guerra. Flashbacks revelam Norm como o líder do grupo, um soldado excepcional que ensinou aos amigos a história dos afro-americanos durante um período de apagamento cultural. “Ele era nosso Martin Luther King, nosso Malcolm X. Ele era Mohammed Ali”, dizem os veteranos sobre Norm.

Lee utiliza sua característica didática para narrar eventos históricos, integrando referências documentais, filmagens, fotos antigas e manchetes de jornais. O diretor critica a Guerra do Vietnã e a forma como o governo americano utilizou a população negra para lutar uma guerra não pertencente a eles, idealizada por brancos que, no próprio país, desprezavam e oprimiam os negros. Lee acerta ao defender sua comunidade, criticar a guerra, fazer referências sarcásticas a Donald Trump e contar a história dos amigos de forma heroica, algo raro para negros em grandes produções de guerra.

Conforme a trama avança, descobrimos que a missão do quarteto não é apenas recuperar os restos mortais de Norm, mas também encontrar um tesouro. Em 1971, eles encontraram barras de ouro de um avião americano derrubado, destinado a recompensar os sul-vietnamitas por seu apoio na guerra. Eles esconderam o ouro na selva, planejando retornar para recuperá-lo.

No entanto, ao abordar a contemporaneidade, Lee recebe críticas por retratar os vietnamitas de maneira caricata, rancorosa e ridicularizada. Para muitos, isso demonstra hipocrisia ao defender uma comunidade às custas de outra já marginalizada.

“Destacamento Blood” é historicamente interessante e pode ser divertido, mas também evidencia alguns deslizes de Lee. Apesar de ser um cineasta experiente e representativo, ele ainda comete gafes difíceis de ignorar.

O filme contém muitas referências a “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola, incluindo trilha sonora e locações, proporcionando um jogo divertido de identificação dessas referências. O humor característico de Lee está presente, assim como o empoderamento negro, constante em seus trabalhos, sendo necessário, revigorante e revolucionário.

Em termos de visual, o filme é uma celebração de estilos, com transições que relembram clássicos do cinema e uma fotografia que acentua tanto a beleza quanto a brutalidade da selva vietnamita. A trilha sonora é um elemento fundamental, utilizando músicas da época para transportar o espectador para os anos da guerra e reforçar a atmosfera do filme.

As performances do elenco são notáveis, especialmente Delroy Lindo, cujo personagem, Paul, é um homem atormentado por seus demônios internos, refletindo os traumas de guerra e os conflitos pessoais. Sua atuação intensa e complexa é um dos pontos altos do filme.

Além das críticas políticas e sociais, Lee também aborda a camaradagem e a lealdade entre os veteranos, explorando suas dinâmicas e tensões. O filme navega por temas de redenção e vingança, enquanto os personagens confrontam seu passado e suas escolhas.

Em “Destacamento Blood”, na Netflix, Spike Lee continua sua missão de destacar a história e a experiência afro-americana, utilizando o cinema como uma plataforma para contar histórias que frequentemente são ignoradas ou mal representadas. Apesar de suas falhas, o filme é uma obra poderosa e provocativa que ressoa com o público e acrescenta um capítulo significativo à filmografia de Lee.

Filme: Destacamento Blood

Direção: Spike Lee

Ano: 2020

Gênero: Aventura/Guerra/Drama

Nota: 9/10