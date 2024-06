Divertidíssimo, filme com Glenn Close e Owen Wilson vai fazer sua mente flutuar para longe das preocupações, na Netflix

Com um elenco que reúne grandiosas figuras do cinema, como Glenn Close, J.K. Simmons e Owen Wilson, a comédia “Correndo Atrás de um Pai”, de Lawrence Sher, trata da importância da figura paterna para os filhos de forma bem-humorada e sarcástica. Os gêmeos Kyle e Peter (Owen Wilson e Ed Helms, respectivamente), não possuem nada em comum além de terem compartilhado o mesmo útero e a mesma mãe. Agora, Peter se vê adulto e frustrado, embora seja um médico bem-sucedido, e acredita que grande parte de suas dúvidas existenciais se devam ao fato de ele ter crescido sem pai.

Pai de Ethan, um garoto que não gosta de passar tempo com ele por considerá-lo chato, e divorciado, Peter se sente travado em sua vida e não sabe como se sentir melhor. No casamento de sua mãe, Helen (Close), ele reencontra o irmão, Kyle, que ficou milionário depois de ter uma foto sua incluída no rótulo de uma bebida e foi morar no Havaí.

Kyle é um bon-vivant, que não leva nada a sério demais e pretende sempre aproveitar os bons momentos, não deixando com que nenhum problema o corroa por dentro. Peter é o oposto. Excessivamente responsável e caxias, ele nunca se diverte e está sempre ansioso com problemas que sequer se concretizaram. Quando a dupla descobre que seu pai pode estar vivo, ao contrário do que Helen havia dito a eles quando criança, eles decidem ir atrás do homem para tentar resgatar os laços fraternais nunca vividos.

À princípio, eles acreditam que o pai é o jogador de futebol americano Terry Bradshaw, que foi namorado de Helen na juventude. Depois de um reencontro emocionante e intenso, tanto os gêmeos como o próprio Bradshaw descobrem que eles não poderiam ser pai e filhos, já que a mãe dos dois havia namorado outro homem na época em que teria engravidado. A dupla logo parte para outra cidade para procurar o um investidor da bolsa com quem Helen teria se relacionado.

A jornada, no entanto, sempre os leva para outro nome, outro nome e assim sucessivamente. Durante a busca, eles não apenas se reaproximam, quanto conhecem sua mãe, seu passado, sua personalidade e como aproveitou a vida durante a juventude, se mostrando uma mulher independente, à frente de seu tempo e autêntica.

“Correndo Atrás de um Pai”, na Netflix, não busca oferecer um debate aprofundado sobre o papel de um pai ou o que a ausência dele pode provocar de carga emocional nos filhos, mas nos faz refletir sobre parentalidade, amor, pertencimento e identidade. Um filme divertido, que não se leva nada a sério e que diverte mesmo com um tema frágil. O longa-metragem conta com atuações excelentes e, goste ou não você de comédias, essa faz rir de verdade.

Filme: Correndo Atrás de um Pai

Direção: Lawrence Sher

Ano: 2017

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10