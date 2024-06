Filme divertidíssimo de Gore Verbinksi, com Julia Roberts, que vale ver e rever na Netflix

Escrito por J.H. Wyman e dirigido por Gore Verbinski, conhecido por “O Chamado” e “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”, “A Mexicana” é um filme de ação e comédia com Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini.

Jerry Welbach (Brad Pitt) está em uma situação complicada, obrigado a cumprir tarefas para uma organização criminosa após inadvertidamente colocar um chefão da máfia na prisão. Esse chefão, Margolese (Gene Hackman), através de seu tenente Nayman (Bob Balaban), ordena a Jerry que vá ao México recuperar uma relíquia histórica: uma pistola chamada A Mexicana.

Quando Jerry informa sua namorada, Samantha (Julia Roberts), sobre a missão, ela reage jogando suas roupas pela janela do apartamento. O casal, apesar de se amar, está em crise devido ao trabalho de Jerry. Samantha quer que ele se case com ela e passe mais tempo juntos, planejando até uma mudança para Las Vegas. No entanto, mesmo prometendo ser menos egoísta e atender aos desejos dela, Jerry está preso às ordens da gangue que o manda para o México.

A situação absurda de Jerry, ameaçado por gângsteres caso não cumpra a tarefa, enquanto Samantha o acusa de egoísmo, adiciona um tom cômico e exagerado à trama. A narrativa segue uma série de eventos extravagantes e engraçados, enquanto Jerry tenta escapar de virar carne enlatada nas mãos dos criminosos.

Determinando cumprir sua missão, Jerry pega um avião para o México, enquanto Samantha jura nunca mais falar com ele e parte para Las Vegas para trabalhar como garçonete e crupiê. No entanto, ela é sequestrada por Leroy (James Gandolfini), que também quer capturar Jerry e acredita que Samantha pode ajudá-lo a encontrá-lo.

Enquanto Jerry se envolve em várias confusões para recuperar ‘A Mexicana’ para Margolese, Samantha e Leroy desenvolvem uma amizade inesperada e divertida, marcada por diálogos espirituosos. Brad Pitt oferece uma atuação cômica e desajeitada, enquanto a química entre Julia Roberts e James Gandolfini se destaca, proporcionando momentos memoráveis.

“A Mexicana” não busca profundidade, mas se destaca pela mistura magnética de gêneros, combinando comédia, romance e elementos de filmes de máfia com uma pitada de faroeste. Disponível na Netflix, é uma diversão garantida, apesar da violência explícita e recorrente.

O roteiro é leve e utiliza saltos temporais, desafiando a atenção do espectador com várias reviravoltas que mantêm a trama intrigante. Com cenas ambientadas nos Estados Unidos e no México, a fotografia do filme é rica em cores vibrantes, luz natural e elementos arquitetônicos e culturais mexicanos, proporcionando um visual pitoresco e divertido.

Filme: A Mexicana

Direção: Gore Verbinksi

Ano: 2001

Gênero: Ação/Romance/Comédia

Nota: 9/10