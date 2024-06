Acelerado e impressionante, sequência de uma das sagas mais icônicas do cinema é o melhor filme de ação de 2024

Curiosamente, o homem responsável pela animação gelada de “Happy Feet: O Pingüim” é o mesmo por trás da sufocante e abrasadora saga de “Mad Max”. Neste ano, George Miller expande sua icônica franquia com mais um episódio, explorando as origens de Furiosa, a heroína indomável que conquistou o público em “Estrada da Fúria”. A força feminina, exemplificada por Charlize Theron no filme anterior, ganha novos contornos em “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, desta vez interpretada por Anya Taylor-Joy.

O cenário já é familiar: um futuro distópico onde a água potável é um recurso escasso, disputado por diversas facções que habitam os desertos infernais da Terra. Em um dos raros e quase míticos locais abundantes do planeta, o Vale Verde das Muitas Mães, vive a jovem Furiosa, uma criança corajosa que é sequestrada por uma gangue de mercenários liderados pelo insano Dementus, interpretado por Chris Hemsworth. Dementus, um rei louco que perdeu toda a sua família nas constantes guerras, adota a intrépida criança de olhos profundos, mesmo após ter brutalmente assassinado sua mãe.

Inicialmente, Dementus pretende usar Furiosa para encontrar o Vale Verde das Muitas Mães, mas seus planos o conduzem ao Vale da Gasolina, onde encontra outro líder cruel, Immortan Joe, interpretado por Lachy Hulme. Joe mantém um harém para si e seus filhos e, durante uma negociação com Dementus, decide manter Furiosa para que ela cresça e se torne uma de suas esposas. Apesar da resistência inicial de Dementus, Immortan Joe prevalece e mantém a menina sob seu domínio.

Determinada a retornar para casa, Furiosa raspa a cabeça e se disfarça como um dos guerreiros de Immortan Joe por anos, até que possa finalmente transformar-se ao lado de Praetorian Jack, interpretado por Tom Burke. Movida por vingança, pelo desejo de voltar para casa e pela determinação de proteger outras mulheres neste mundo brutalmente masculinizado e violento, Furiosa cresce e se fortalece.

“Furiosa: Uma Saga Mad Max” demonstra como George Miller, sem se aventurar em outros thrillers de ação, encontrou na sua épica franquia a narrativa perfeita e inesgotável para apresentar ao mundo. O filme, que conta com pelo menos 20 mil cenas aprimoradas com efeitos de CGI, ao contrário das 2 mil imagens com efeitos de computador em “Estrada da Fúria”, mostra que Miller não exagerou e mantém a qualidade de sua narrativa.

Anya Taylor-Joy, embora não se pareça fisicamente com Charlize Theron, que deu vida à personagem anteriormente, oferece uma performance cativante. Ela é hipnotizante, frágil e, ao mesmo tempo, implacável. “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, na Netflix, atinge seu objetivo de entreter, apesar de alguns furos no enredo, conseguindo manter o público envolvido de forma única.

Filme: Furiosa: Uma Saga Mad Max

Direção: George Miller

Ano: 2024

Gênero: Ação/Aventura/Ficção Científica

Nota: 9/10