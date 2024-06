Um texto um pouco saudosista

Existem várias atividades que eu gostava de fazer, mas não faço mais. Os motivos são vários. Algumas dessas atividades não existem mais, outras não fazem mais sentido, outras foram detonadas pela internet ou pelo advento dos celulares, e várias não faço porque não consigo mais. Então vão aí 5 coisas que eu gostava de fazer, mas não faço mais:

1- Jogar futebol — Podem acreditar, eu jogava bem futebol. Não chegava a ser um craque, mas era um dos primeiros escolhidos no par ou ímpar. A pelada era muito importante para mim, era quase sagrada, eu adorava jogar bola! Mas primeiro foram as minhas costas que começaram a reclamar, ficava praticamente aleijado depois da pelada. Depois foi o joelho que começou a dar bobeira e pedir arrego. A decisão de parar de jogar veio quando, mais uma vez “contundido” numa pelada, eu fui ao ortopedista e ele falou: “Você sabe que essa é a quinta vez que você vem aqui esse ano por causa dessa pelada, né?”

2- Ouvir LPs — Eu adorava escutar música pelos Long-plays, os Lps! Você escutava o lado A, depois o lado B, o som era ótimo e ainda havia as capas, os encartes com as letras, era incrível! E os LPs importados eram ainda mais bonitos! Quando eu era adolescente, um dos momentos mais bacanas, mais sonhados, era quando eu conseguia juntar grana para ir na Modern Sound, uma loja em Copacabana que vendia LPs importados. Para mim era a oitava maravilha, mas os Lps importados eram caríssimos e eu só conseguia comprar um e olha lá. Então os Lps nacionais foram melhorando a qualidade e então… Acabaram com eles! Primeiro eles foram trocados pelos CDs, que na boa, eu já não curti muito. Aí chegou a internet e detonou tudo, sobrou a opção de escutar música pelo Spotify ou coisa que o valha. Eu até tenho Spotify, mas não é a mesma coisa.

3- Comer Snickers — Eu sempre adorei essa bomba de açúcar que é o chocolate Snickers, que aqui nesta lista representa os doces maravilhosos que eu deixei de comer em respeito ao nível do açúcar cada vez mais alto no meu sangue e que precisa ser controlado, antes de dar ruim. Mas confesso que as vezes eu estou no mercado e dou de cara com um chocolate desses pedindo para ser comprado. Eu olho para os lados para ver se não tem nenhum médico conhecido ou nutricionista ou até alguém do laboratório de exames e compro um snicker escondido, é só um snickezinho, pô!

4- Banca de jornal — Era muito bom ir a banca de jornal, que tinha uma variedade incrível de revistas maneiras que eu adorava ler. Elas eram bonitas, bem editadas e traziam um monte de novidades. A minha carreira de humorista começou nas bancas de jornal, com a revista Casseta Popular. Então veio a Internet e matou as revistas. Banca de jornal hoje em dia é banca de cerveja! A não ser na época da Copa do Mundo, quando eu vou as bancas de jornal para comprar figurinhas. Ou para comprar cerveja.

5- Assistir jogos sentado no Maracanã — Eu sempre fui frequentador da arquibancada no Maracanã. Antigamente a gente se sentava naquele cimento duro para assistir ao jogo. Quando acontecia uma jogada perigosa do nosso time, todo mundo se levantava, mas depois se sentava de novo. E quando alguém permanecia em pé, a galera gritava: “Senta, ô babaca!”. Então reformaram os estádios, que viraram arenas, colocaram cadeiras mais confortáveis, para quê? Pra todo mundo virar babaca e assistir o jogo inteiro em pé!