Novas palavras novas

Como todos sabem, a língua é viva e, por conta disso, novas palavras surgem todos os dias, principalmente nas redes sociais. Se você quer continuar sendo um cara atualizado e por dentro de tudo que acontece, não pode desconhecer as novas expressões que surgem diariamente com seus novíssimos significados. Com o intuito de ajudar, aqui vai uma lista com a última palavra em matéria de novas palavras que apareceram ontem na Internet:

Ilusão idiótica — É quando o sujeito acha que algo impossível é real, mas não está sofrendo uma ilusão de ótica.



Esquecimento Global — Designa as pessoas que dizem que lutam contra o aquecimento global, mas de repente dão uma esquecida básica e derrubam as árvores que estão atrapalhando a vista de suas casas.



Mudanças Climéticas — Quando a autoridade dá uma ajeitadinha em sua ética para não levar em conta as mudanças climáticas nas suas decisões.



Adjacentro — É um local que fica bem ao lado do centro.



Coronelização — Algo que é quase uma generalização, mas ainda falta um pouco.



AIP — São aquelas celebridades que ficaram famosas, mas ainda não muito, então ainda não são consideradas VIPs (Very Important Persons), mas apenas AIPs (Almost Important Persons).



Celebrimalas instantâneas — Outra maneira de chamar os AIPs. São as pessoas que, de uma hora para outra, ficaram famosas e agora acham que podem dar opinião sobre tudo. Inclui ex-BBBs, ex-Casa dos Artistas, influencers e outras celebrimalas.



InflAenciador — Influenciadores que vivem de inflar o próprio ego ou influenciadores flamenguistas que não admitem citar o adversário nem no nome de sua atividade.



Disseonário — Quando o sujeito chuta o significado de uma palavra e explica que alguém disse isso pra ele.



Especialistaslistas — Especialistas em fazer listas sobre qualquer coisa.



Adminto — Quando você mente, dizendo que admite alguma coisa, apenas para encerrar uma discussão. Ex: “Eu adminto que você está certo”.



Na-trave-ista — O go-lpista que quase conseguiu sucesso com o seu golpe, mas algo dá errado.



Analfa Beto — Xingamento usado por quem não gosta do que escrevo.