Filme belíssimo e comovente que vai ensinar lindas lições sobre amor, família e pertencimento

Dramas familiares são sempre vastos objetos de análise por parte do cinema, teatro e literatura. Em “Basma”, filme que leva o nome da protagonista, a família continua a pontilhar os complexos caminhos do enredo. Escrito, dirigido e estrelado por Fatima AlBanawi, o filme mostra Basma (AlBanawi) retornando para casa, em Jidá, na Arábia Saudita, depois de cursar faculdade em engenharia ambiental em Los Angeles. Anos sem ver sua família certamente provocaram uma distorção da dinâmica entre eles. O retorno para o ambiente há muito deixado traz choques inesperados.

Basma se reencontra com seu irmão, Waleed, a cunhada, Hind, seus sobrinhos, Sulaiman e Hamza, e com sua mãe, Manal, na casa da família. Para sua surpresa, o pai, o médico Adly, não está lá. É visível que as condições financeiras da família são boas e ela é rondada por um certo ambiente de privilégio. No entanto, quando é informada de que seus pais estão separados há dois meses, e de que não foi informada para que ela não se preocupasse com problemas distantes, ela tenta ir atrás dele para compreender os motivos e o que encontra é realmente chocante para ela.

O doutor Adly, após a pandemia de Covid-19, surtou. Episódios de paranoia, ataques de nervos e instabilidade emocional agora estão presentes em seu comportamento. Ele evita o contato com a filha, inicialmente, que insiste e acaba conseguindo se reaproximar. Ela se acomoda no novo apartamento do pai e tenta conviver ao máximo com ele para tentar ajudá-lo. Durante sua permanência em casa, Basma revê pessoas querida, revisita lugares nostálgicos e retoma a vida de outrora.

Basma, no entanto, ainda é jovem e imatura. Ela pensa que pode consertar os problemas de seu pai e recuperar sua família. Alterando drasticamente a rotina do pai, ela acaba por se dar conta ade que suas tentativas incansáveis de melhorar as coisas estão, na verdade, piorando.

O filme de AlBanawi, na Netflix, é íntimo e autoral, com características independentes e isso demonstra a espontaneidade da cineasta e sua ousadia em mostrar sua própria face. Ao mesmo tempo, ainda é um trabalho que precisa ser amadurecido e moldado. Sua atuação conduz muito bem a história e o apoio de Yassir AlSasi como pai da protagonista é excelente.

A história provavelmente vai capturar muita gente e encontrar muitos que se sentem, de alguma forma, representados, identificados, já que os efeitos da pandemia de Covid-19 ainda reverberam emocionalmente e materialmente. Ao mesmo tempo, AlBanawi consegue oferecer bastante substância sobre a família e sua história.

Filme: Basma

Direção: Fatima AlBanawi

Ano: 2024

Gênero: Drama

Nota: 8/10