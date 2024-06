Romance na Netflix vai te provar que o amor não cabe numa caixinha

Não é algo inédito ver um filme abordar os desafios à serenidade espiritual utilizando atores em cenários deslumbrantes, onde até os dramas mais tristes e os conflitos mais intensos parecem desaparecer magicamente. “Em Uma Ilha Bem Distante” explora um clichê atraente para destacar a necessidade humana de reconectar-se consigo mesmo, descobrir seu lugar no mundo e entrar em harmonia com a natureza. Viver pode ser muito mais gratificante do que as ilusões banais, especialmente quando sentimos que fazemos parte de algo maior que a existência individual. Essa é a ideia central da diretora alemã Vanessa Jopp.

Jopp explora a vida íntima de Zeynep, uma mulher de origem turca-alemã, que enfrenta frustrações sem se deixar abater pelo peso dos anos, presa em um casamento que já deveria ter terminado, encarcerada em sua própria vida. A protagonista, interpretada por Naomi Krauss, lida com a morte da mãe, Katarina, a dependência de seu pai idoso e misógino, e o distanciamento crescente da filha. Mas o que realmente a afeta é o desinteresse crescente de seu marido, Ilyas, interpretado por Adnan Maral. O roteiro de Jane Ainscough suaviza muitas das dificuldades de Zeynep, que anseia por uma chance de libertação, mesmo que ela mesma não o perceba.

O ponto central da trama, uma casa herdada em uma ilha croata, representa a oportunidade de redenção para Krauss, sem a companhia do marido, da filha ou do pai, apenas consigo mesma. As paisagens da Croácia, capturadas pela fotografia impecável de Katharina Bühler, são um estímulo crucial para a transformação de Zeynep, e como costuma acontecer quando se tem expectativas claras em um momento nebuloso da vida, surpresas inesperadas acabam se transformando na mudança que ela sonhava sem perceber.

No início do filme, Jopp mergulha nos dramas pessoais de sua heroína de maneira direta. Zeynep conhece Josip Cega, o aldeão interpretado por Goran Bogdan, de maneira inesperada, e a narrativa mantém um equilíbrio entre humor e as cenas em que Krauss e Bogdan exploram os conflitos de seus personagens, alternando o foco da história, mas também brilhando juntos. Subtramas que exploram a relação de Zeynep com sua filha, seu breve romance com Conrad, um corretor imobiliário 25 anos mais jovem interpretado por Artjom Gilz, e a decisão final sobre uma possível nova união com Josip, dão uma sensação de realidade a um enredo meio fabuloso, quase tão hipnotizante quanto as margens do mar Adriático.

“Em Uma Ilha Bem Distante”, na Netflix, investe em temas de reencontro e autodescoberta, ilustrando como a natureza pode ser uma aliada essencial na busca por um sentido maior na vida. Através da jornada de Zeynep, o filme mostra que, mesmo diante de dificuldades e surpresas inesperadas, é possível encontrar um caminho para a liberdade e a paz interior.

Filme: Em Uma Bem Ilha Distante

Direção: Vanessa Jopp

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10