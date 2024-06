Com Michelle Pfeiffer, drama brutal que vai te deixar sem ar está na Netflix

Dados do estudo das Nações Unidas sobre drogas e crimes revelam que mais de um milhão de crianças e adolescentes desaparecem anualmente globalmente, com 10% delas permanecendo desaparecidas. No Brasil, cerca de 30 mil casos de desaparecimentos de jovens abaixo de 17 anos são registrados anualmente, enquanto nos Estados Unidos esse número chega a impressionantes 460 mil. O caso emblemático de Pedrinho destaca como a realidade pode ser tão impactante quanto a ficção, refletido também no filme recente do cineasta belga radicado nos Estados Unidos, Ulu Grosbard, intitulado “Nas Profundezas do Mar Sem Fim”, que apresenta uma narrativa igualmente intrigante.

No filme, Michelle Pfeiffer interpreta Beth, uma mãe cujo filho de três anos desaparece em um hotel, desencadeando uma série de eventos devastadores. Situações como essa, embora assustadoras, são mais comuns do que se imagina, reforçando a importância da vigilância constante sobre os filhos para garantir sua segurança. Enquanto Beth enfrenta uma intensa batalha emocional, seu marido, Pat (Treat Williams), assume o cuidado da família, enquanto a detetive Candy (Whoopi Goldberg) lidera as investigações incansáveis para encontrar o filho desaparecido.

Nove anos depois, a família é novamente abalada quando um adolescente com forte semelhança física com o filho desaparecido aparece, revelando-se como Sam Kiro (Ryan Merriman). Após testes de DNA, é confirmado que Sam é, de fato, Ben, o filho perdido de Beth. Agora, a família enfrenta o desafio de se reconectar e superar os traumas do passado, enquanto Sam luta para se adaptar a uma vida que não conhecia.

O filme, através de suas complexas dinâmicas familiares, convida o espectador a refletir sobre as dificuldades enfrentadas por todos os envolvidos e sobre as diferentes formas de lidar com o retorno de um ente querido desaparecido. “Nas Profundezas do Mar Sem Fim”, disponível na Netflix, oferece uma poderosa reflexão sobre empatia e sobre a imprevisibilidade da realização de nossos sonhos e desejos.

Filme: Nas Profundezas do Mar Sem Fim

Direção: Ulu Grosbard

Ano: 1999

Gênero: Drama

Nota: 8/10