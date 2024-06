Indicado ao Oscar, suspense apenas para fortes está na Netflix

Tom Ford, um estilista de renome, é conhecido por sua marca homônima e por seu trabalho em grifes de alta-costura como Gucci e Saint Laurent. Em 2009, Ford expandiu seu talento para o cinema com seu primeiro filme, “Direito de Amar”. Este drama, estrelado por Colin Firth, Matthew Goode e Julianne Moore, foi aclamado pela crítica e rendeu uma indicação ao Oscar.

Após o sucesso inicial, Ford continuou sua jornada no cinema com o suspense “Animais Noturnos” em 2016. Este filme também recebeu elogios da crítica e uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante para Michael Shannon. Aaron Taylor-Johnson, por sua vez, ganhou o Globo de Ouro na mesma categoria.

“Animais Noturnos” começa com Susan (Amy Adams), uma galerista que recebe pelo correio um manuscrito de seu ex-marido, Edward (Jake Gyllenhaal). Eles se separaram há 19 anos e não mantiveram contato. Susan vive um casamento insatisfatório com Hutton (Armie Hammer), que frequentemente viaja, a trai e enfrenta problemas financeiros.

Em uma noite solitária, Susan começa a ler o manuscrito, intitulado “Animais Noturnos”. Edward a chamava de animal noturno devido à sua insônia. No bilhete que acompanha o livro, ele menciona que se inspirou nela para escrever a história. À medida que lê, Susan tem flashbacks de seu relacionamento com Edward.

Susan, oriunda de uma família rica, relembra seu romance com Edward e sua sensibilidade. Apesar de se casarem contra a vontade de sua mãe (Laura Linney), Susan percebeu, com o tempo, que eles tinham pouco em comum. Ela estudava arte, enquanto ele se dedicava à literatura. A falta de ambição e talento de Edward a desiludiu, levando-a a se interessar por Hutton, com quem eventualmente se casou, abandonando Edward.

Anos depois, com o manuscrito de Edward em mãos, Susan reconhece o talento literário do ex-marido. A história, no entanto, a perturba profundamente. Baseado no romance “Tony e Susan” de Austin Wright, o enredo cria um paralelo entre a ficção escrita por Edward e seu relacionamento com Susan. O livro narra um crime brutal e uma vingança, refletindo a devastação emocional que Susan causou a Edward.

Na narrativa de Edward, Tony, o protagonista, busca vingança pelos crimes cometidos contra sua família, simbolizando o desejo de Edward de se vingar de Susan através de seu talento literário. Embora Edward não publique diretamente uma vingança, ele se vinga ao mostrar a Susan que é um escritor talentoso, algo que ela não acreditava.

Este filme, com uma fotografia elegante e estilo neo-noir de Seamus McGarvey, guia o espectador por uma jornada de vingança emocional e introspecção, apresentando um conflito sutil e psicológico.

Filme: Animais Noturnos

Direção: Tom Ford

Ano: 2016

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10