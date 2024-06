Suspense intrigante na Netflix que vai te fazer ter calafrios por 111 minutos

O casamento é, paradoxalmente, a instituição mais ambicionada e, ao mesmo tempo, a mais desacreditada da humanidade. Essa natureza dual é especialmente evidente com a chegada dos filhos. Ninguém pode prever com precisão a felicidade de um casal, e a presença de filhos muitas vezes complica ainda mais esse cenário.

Machado de Assis, com seu tom cínico, captura essa complexidade ao sugerir que, enquanto o amor é uma criação divina, o casamento é uma invenção que confunde e desorienta. Sua visão cética sobre a família e a descendência está claramente expressa em sua obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, onde ele afirma que não teve filhos para não perpetuar a miséria humana. O filme “Herança”, de Vaughn Stein, parece ecoar essa visão, ao explorar as nuances e as contradições dos relacionamentos humanos.

O estudo do casamento e dos filhos, sob a lente de Machado de Assis, é rico em surpresas que provocam reflexões profundas sobre a violência emocional que as pessoas infligem a si mesmas e aos outros em busca de status e influência. O roteiro de Matthew Kennedy alimenta essa discussão, desafiando clichês de forma eficaz e conduzindo a trama a reviravoltas inesperadas que justificam a narrativa.

Lily Collins, conhecida por seu papel em “Emily em Paris”, demonstra uma evolução significativa em “Herança”. Sua interpretação madura reflete uma nova visão da mulher pós-moderna, com desempenhos que perturbam e encantam o público. Em “Herança”, Collins explora a complexidade emocional de Lauren Elizabeth Monroe, uma mulher lidando com a perda do pai e descobrindo segredos sombrios que mudam sua percepção de si mesma e de sua família.

Lauren, a protagonista, enfrenta o luto pela morte de seu pai, Archer, de forma honrada, mas é confrontada com as verdadeiras maldições deixadas por ele. O testamento revela uma distribuição desigual de herança, onde Lauren recebe significativamente menos que seu irmão, evidenciando uma vingança premeditada de Archer. A trama se intensifica quando Lauren descobre um segredo através de uma chave deixada por seu pai, levando-a a confrontar verdades ocultas sobre sua família e sobre si mesma.

A transformação de Lauren é gradual e profunda, e o vilão interpretado por Simon Pegg, Morgan Warner, desempenha um papel crucial na desconstrução de suas certezas. Essa jornada interior dá um novo ritmo à narrativa, tornando-a hipnótica e permitindo que Lauren enfrente e supere seu passado.

O filme “Herança” e o texto de Kennedy são um estudo profundo das contradições e complexidades humanas, oferecendo uma visão intrigante sobre o casamento e a família, sob a influência da visão cínica e crítica de Machado de Assis.

Filme: Herança

Direção: Vaughn Stein

Ano: 2020

Gêneros: Thriller/Mistério/Drama

Nota: 9/10