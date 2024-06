A comédia romântica fofinha e profunda, na Netflix, que vai te fazer querer ficar em casa no fim de semana

Alice Wu, nascida em 1970 em San Jose, Califórnia, é uma cineasta cujo impacto se fez sentir com o lançamento de seu primeiro filme, “Livrando a Cara”, em 2004. Após uma longa pausa de dezesseis anos, ela retornou com “Você Nem Imagina”. Durante esse período de ausência, Wu, que se formou na prestigiosa Stanford University e tem raízes na Bay Area, construiu uma carreira sólida como engenheira de software.

“Livrando a Cara” começou a tomar forma enquanto Wu estudava roteiro na Universidade de Washington. Após a estreia do filme, Wu afastou-se do cinema para cuidar de sua mãe doente. Durante esses anos, ela dedicou-se completamente a sua mãe, ao mesmo tempo em que continuava a trabalhar na área de software. Apesar da pausa prolongada na sua carreira cinematográfica, Wu nunca abandonou seu amor pelo cinema, que a levou de volta às telas.

O retorno de Wu ao cinema foi impulsionado por suas próprias experiências como mulher asiática nos Estados Unidos. Seu segundo longa, “Você Nem Imagina”, uma comédia romântica adolescente, destaca-se pela maturidade e profundidade das suas reflexões. Disponível na Netflix, o filme explora a fluidez da sexualidade através da história de Ellie Chu, interpretada por Leah Lewis. Ellie é uma jovem de origem asiática que vive com seu pai, um imigrante chinês conservador, em uma pequena cidade.

Responsável e dedicada, Ellie se empenha nos estudos e nas responsabilidades domésticas, além de trabalhar em serviços extras para ajudar financeiramente sua família. A narrativa do filme é inspirada na peça “Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand. No enredo, Ellie é contratada por Paul, um atleta interpretado por Daniel Diemer, para escrever cartas para Aster, a garota dos sonhos de Paul, vivida por Alexxis Lemire.

À medida que Ellie escreve as cartas, fingindo ser Paul, ela descobre uma afinidade profunda com Aster, compartilhando interesses em literatura, poesia e filosofia, além de enfrentar questões existenciais semelhantes. Com o desenrolar da trama, Ellie percebe que está se apaixonando por Aster, complicando ainda mais a dinâmica entre os personagens.

Paralelamente, Paul começa a ver Ellie de uma nova forma, apreciando sua essência e descobrindo uma beleza que vai além da aparência física. Este triângulo amoroso traz à tona situações embaraçosas e desafiadoras para os protagonistas, explorando a complexidade dos sentimentos e das relações humanas.

“Você Nem Imagina” se diferencia das comédias românticas adolescentes convencionais ao abordar temas profundos como identidade, pertencimento e a natureza fluida da sexualidade. A abordagem poética de Alice Wu confere ao filme uma camada extra de profundidade e inspiração, tornando-o uma obra significativa dentro do gênero.

Wu, ao voltar ao cinema, não só reafirmou seu talento como também trouxe à tona questões relevantes e contemporâneas. Sua capacidade de transformar experiências pessoais em narrativas universais faz de “Você Nem Imagina”, na Netflix, um filme que ressoa profundamente com o público, explorando a vulnerabilidade do amor e a busca por identidade de maneira autêntica e sensível.

Filme: Você Nem Imagina

Direção: Alice Wu

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10