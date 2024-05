Pegue seu chocolate quente e caia no sofá para assistir essa comédia romântica adorável na Netflix

Clea DuVall é amplamente reconhecida como atriz, com participações em filmes icônicos dos anos 1990 e 2000, como “Ela é Demais”, “Prova Final” e “Garota, Interrompida”. Em “Alguém Avisa?”, porém, ela está nos bastidores, dirigindo e coescrevendo uma comédia romântica LGBTQ+ inspirada em sua própria experiência, mas que também reflete a realidade de muitas pessoas.

A narrativa gira em torno do casal Harper (Mackenzie Davis) e Abby (Kristen Stewart). Harper é apaixonada pelo Natal, ao contrário de Abby, que perdeu os pais num acidente de carro e, desde então, evita celebrar o feriado. Abby acredita que o Natal exacerba os piores comportamentos nas pessoas, resultando em discussões familiares desagradáveis. No entanto, movida pelo amor, ela aceita acompanhar Harper à casa de seus pais para comemorar o feriado, com a intenção de pedir Harper em casamento ao final da viagem.

Durante a viagem, Harper faz uma revelação: sua família não sabe que ela é lésbica. Ela pede a Abby que finja ser apenas uma colega de apartamento que não tem onde passar o Natal. Relutante, Abby concorda.

Na casa de Harper, Abby encontra uma família conservadora típica de classe média. O pai, Ted (Victor Garber), é candidato à prefeitura, e a mãe, Tipper (Mary Steenburgen), é uma mulher controladora que valoriza as aparências e eventos sociais. As irmãs de Harper, Sloane (Alison Brie) e Jane (Mary Holland), competem pela aprovação dos pais. Qualquer deslize pode comprometer a imagem da família na cidade.

Para complicar, o ex-namorado de Harper, Connor (Jake McDorman), está sempre presente, e os pais dela alimentam esperanças de uma reconciliação. Harper parece considerar essa possibilidade, deixando Abby insegura quanto ao pedido de casamento.

No meio dessa dinâmica, Abby encontra conforto em Riley (Aubrey Plaza), uma garota queer com quem se identifica. O enredo sugere um possível romance entre Abby e Riley, enquanto o relacionamento de Abby e Harper enfrenta turbulências.

DuVall, com a corroteirista Mary Holland, enriquece o filme com reflexões, humor e situações cômicas, criando uma comédia romântica agradável e leve. A escrita do roteiro foi uma maneira de DuVall processar seu próprio trauma, resultando em uma história com a qual muitos podem se relacionar.

Uma das lições do filme é a diversidade das experiências ao se assumir homossexual. Cada família reage de maneira única, e é fundamental ter empatia e compreender a dificuldade que pode ser para alguns se abrir sobre sua sexualidade. Além disso, o filme aborda como a relação com os pais pode moldar a vida dos filhos, mostrando que muitas vezes tentamos nos conformar às expectativas dos pais, mesmo que isso signifique negligenciar partes essenciais de nós mesmos.

“Alguém Avisa?”, na Netflix, diverte e toca o coração ao explorar as complexidades das relações familiares e a aceitação. DuVall cria um filme que não apenas entretém, mas também oferece uma reflexão sobre a importância do amor incondicional e da aceitação.

Filme: Alguém Avisa?

Direção: Clea DuVall

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10