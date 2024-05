Desligue o cérebro por 100 minutos e assista ao filme que vai te fazer esquecer das preocupações, na Netflix

Rob Schneider sempre fez filmes ruins. Isso é um fato. Não porque são comédias, mas porque são comédias ruins. Só que nem todas foram tão ruins assim. Algumas de suas parcerias com Adam Sandler até renderam boas gargalhas. Só que em “Férias Muito Loucas com o Papai” ele se aperfeiçoa em interpretar um personagem ainda mais estranho que o de praxe. Além de codiretor, ao lado de Andrés Aguilar, ele protagoniza a comédia como Larry Bublé, um inventor fracassado que não tem dinheiro para viajar com a filha durante as férias.

Bem, só quem teve uma infância pobre sabe o tanto que isso pode ser frustrante. Não ter condições de ter coisas que seus amigos têm. Pode parecer futilidade para um adulto, mas crianças se importam em “pertencer” ou “ser normal”. Estar inserido em sua comunidade infantil é muito importante para as crianças exercerem sua sociabilidade. A maioria das crianças ainda não são autoconfiantes o bastante para saber que seu valor vai além do material. Meara (Miranda Scarlett Schneider) é uma pequena artista que adora criar histórias em pedaços de papel e ilustrá-las. Ela é muito habilidosa e cheia de potencial.

Megan Bublé (Jackie Sandler), esposa de Larry e mãe de Meara, é caixa em um supermercado e sustenta sua família com seu salário que não é muito. Larry passa seus dias tentando criar coisas que podem ser úteis para as pessoas, mas praticamente tudo que ele inventa não tem potencial. Quando Meara questiona os pais sobre onde eles vão passar as férias, a resposta é dolorosa: lugar algum, pois a família está completamente falida. Inclusive, eles precisam sair da casa em que moram para morar de favor na casa de uma amiga da mãe.

Sentindo-se um péssimo pai, Larry decide improvisar alguns passatempos com a filha. Então, ele tem uma ideia um tanto imbecil de se fingir de entregador de pizzas para entrar em um hotel de luxo e se divertir na piscina com Meara. Ele, claro, acaba sendo pego pelos seguranças e expulso do lugar. No entanto, ele acaba atropelado acidentalmente por um casal latino ricaço, que decide levar ele e Meara para curtir as férias com eles em troca de Larry não processá-los pelo incidente. O que se segue é uma série de aventuras e trapalhadas pouco convencionais que vão garantir a Larry e Meara as férias de seus sonhos.

O problema de “Férias Muito Loucas com o Papai”, na Netflix, é que as piadas não arrancam risos naturalmente. São forçadas e, na maioria das vezes, Rob Schneider só parece um cara realmente esquisito e nada engraçado. Talvez alguma coisa do humor que esse filme traz pode funcionar com crianças, mas acho difícil. O que realmente vale a pena aqui é a atuação adorável de Miranda, que é filha de verdade de Schneider. Ela é muito fofa e tem um olhar e um sorriso muito sinceros e encantadores.

Larry faz papel de palhaço a maior parte do tempo e a sensação é de que faltou algum tipo de humor mais Chevy Chase, algo que pareça mais familiar e nostálgico. Atuações que pareçam mais naturais e situações que sejam mais relacionável. Não há muito com o que se identificar aqui.

Filme: Férias Muito Loucas com o Papai

Direção: Rob Schneider e Andrés Aguilar

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 7/10