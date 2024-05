Últimos dias para assistir ao filme inspirado em best-seller do New York Times traduzido para mais de 30 idiomas e com mais de 5 milhões de cópias vendida

“Memórias de uma Gueixa”, dirigido por Rob Marshall e lançado em 2005, é um trabalho marcante baseado no romance de Arthur Golden. Com roteiro adaptado por Robin Swicord, o filme recebeu seis indicações ao Oscar em 2006, ganhando três prêmios: melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor figurino.

O enredo se desenrola durante as décadas de 1920, 1930 e 1940, inserido no contexto da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha a trajetória de Chyio, uma jovem de uma vila de pescadores, que, junto com sua irmã, é vendida para casas de gueixas em Tóquio, resultando em uma separação que as afasta indefinidamente. Chyio, ao tentar fugir, acaba como serva na prestigiada casa Niita okiya.

Nesse novo ambiente, Chyio é encarregada de ajudar a aprendiz Abóbora e a habilidosa gueixa Hatsumomo, interpretada por Gong Li, cujo apoio financeiro sustenta a casa. Hatsumomo, invejosa de Chyio, transforma sua vida em um desafio constante, temendo que Chyio possa superá-la.

A reviravolta ocorre quando Chyio encontra o presidente de uma empresa de energia, interpretado por Ken Watanabe, que a conforta em um momento de vulnerabilidade, oferecendo-lhe um sorvete. Esse encontro inspira Chyio a se tornar uma gueixa, na esperança de conquistar o coração do Presidente.

Com o passar dos anos, Chyio é treinada por Mameha, interpretada por Michelle Yeoh, que a guia em sua jornada para se tornar uma gueixa, enquanto ela se reaproxima de seu amor de infância. Renomeada como Sayuri, Chyio se torna a gueixa mais desejada e famosa de Tóquio. Entretanto, a complexa trama romântica introduz uma série de obstáculos, incluindo o envolvimento de Nobu, interpretado por Kôji Yakusho, sócio do Presidente, cujo afeto por Sayuri a obriga a se afastar de seu verdadeiro amor. A guerra impõe desafios adicionais, questionando se o destino permitirá que os amantes se reencontrem.

A história de Sayuri é baseada na vida real de Mineko Iwasaki, uma ex-gueixa que foi a mais renomada do Japão. Sua vida serviu de inspiração para o romance de Golden, embora ela posteriormente tenha decidido contar sua própria história em “Gueixa de Gion: Memórias de Mineko Iwasaki”.

A cinematografia é um destaque do filme. Dion Beebe, que já havia colaborado com Marshall em “Chicago”, utiliza uma paleta de cores distinta para enriquecer a narrativa. A cor dourada, associada a Sayuri, é utilizada de forma a realçar sua singularidade e valor. A iluminação é utilizada habilmente para guiar o público através dos altos e baixos da trama. As cenas iniciais e os momentos de guerra são caracterizados por tons sombrios e acinzentados, refletindo tristeza e desafios. Em contraste, os momentos de sucesso de Sayuri e suas interações com o Presidente são iluminados e coloridos, criando uma atmosfera mais alegre e vibrante.

Filme: Memórias de uma Gueixa

Direção: Rob Marshall

Ano: 2005

Gênero: Romance / Drama

Nota: 9/10