Comédia romântica europeia é um dos filmes mais divertidos da Netflix em 2024

Recentemente, tornou-se evidente na medicina que o sofrimento causado por relacionamentos que não dão certo pode manifestar-se fisicamente. Denominada Síndrome de Takotsubo, ou Síndrome do Coração Partido, essa condição rara surge em períodos de estresse agudo e pode simular sintomas de um ataque cardíaco, incluindo dores torácicas e fadiga. Essa situação exige a atenção contínua de uma equipe de especialistas até que o indivíduo reconheça a necessidade de ajustar seu comportamento e abordagem à vida.

O personagem central do filme “Agência do Amor” é um homem extremamente amargo devido ao término de um relacionamento triste e conturbado. A diretora Shirel Peleg, uma venezuelana que vive em Israel, ambienta sua obra na Alemanha e adapta as narrativas de Elena-Katharina Sohn de uma maneira que transforma a trama em uma quase alegoria poética sobre os perigos do amor. O roteiro, escrito em colaboração com Antonia Rothe-Liermann e Malte Welding, destaca a tristeza que imobiliza o protagonista, ao mesmo tempo em que sugere à audiência um possível final menos trágico após períodos de dor desnecessária.

A felicidade, tão paradoxal quanto pode parecer, revela-se um dos inúmeros riscos da vida. A luta constante contra a repressão e a autocensura, a busca por uma redenção através da fé, e o esforço para mudar, sejam essas mudanças superficiais ou significativas, são desafios que o ser humano enfrenta. Essa batalha interna, muitas vezes, se assemelha a um confronto com tragédias silenciosas, equilibrando-se em uma linha tênue que separa a ordem do caos.

Nas cenas iniciais, Peleg retrata o protagonista Karl, um jornalista especializado em comportamento, ainda ressentido quase um ano após o término de um relacionamento já fadado ao fracasso. Logo antes de desaparecer de sua vida, sua ex-parceira revelou estar seguindo o conselho de sua terapeuta, que gerencia a “The Heartbreak Agency”, nome pelo qual o filme é conhecido internacionalmente.

Com suas habilidades jornalísticas inicialmente ainda aguçadas, Karl consegue localizar a terapeuta, desencadeando uma nova fase da trama. Neste ponto, Karl, disfarçando mal sua aversão recém-adquirida por mulheres e alimentando-se de um desdém profundo, inicia uma investigação sobre Maria, a mulher que ele acredita ser a responsável por sua infelicidade.

O filme progride com uma dinâmica intrigante de desencontros entre Karl e Maria, encenados por Laurence Rupp e Rosalie Thomass. Esta interação, que começa com uma entrevista distorcida, onde Karl manipula as respostas de Maria para se encaixarem em suas expectativas, mantém o interesse do público em uma história que é, essencialmente, um relato familiar, mas apresentado de maneira nova e engajante pela diretora Peleg.

Filme: Agência do Amor

Direção: Shirel Peleg

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10