Últimos dias para assistir ao drama épico vencedor do Oscar com Brad Pitt e Anthony Hopkins na Netflix

O épico cinematográfico “Lendas da Paixão” emerge como um marco do melodrama, inspirado na novela homônima de Jim Harrison. Ambientado em Montana, no início do século 20, o enredo entrelaça os destinos da família Ludlow, imortalizando-se como uma pintura audiovisual premiada, cortesia da fotografia magistral de John Toll, reconhecido também por “Coração Valente”.

Nos anos 1990, críticos menosprezaram o filme após sua estreia, mas sua beleza estética e performances inesquecíveis mantêm sua relevância até hoje. O cenário real do Rancho Rafters Six Resort, que hoje serve como pousada, reacende a saga do coronel Ludlow (Sir Anthony Hopkins) e seus três filhos: Alfred (Aidan Quinn), Samuel (Henry Thomas) e Tristan (Brad Pitt).

O passado marcante do coronel, alinhado aos ideais indígenas, contrasta com as personalidades divergentes dos filhos. Enquanto Samuel é um idealista, Alfred busca o sucesso convencional, e Tristan personifica a rebeldia e a indomabilidade, ecoando o espírito de um urso que o atacou na juventude.

Tristan, o filho mais carismático e sedutor da família Ludlow, é uma figura enigmática que exerce fascínio sobre todos ao seu redor. Apesar de sua aura encantadora, sua alma é atormentada por tormentos internos, conferindo-lhe um ar misterioso e quase místico.

Quando Samuel apresenta Susannah ao rancho, uma mulher de beleza celestial, ela se torna o foco de atenção dos irmãos Ludlow. Embora Samuel planeje casar-se com ela, é o carisma de Tristan que rapidamente a conquista. O envolvimento dos irmãos na Primeira Guerra Mundial, em uma tentativa de proteger Samuel, os leva a uma encruzilhada contra os japoneses.

Em meio ao caos da guerra, Samuel encontra a morte pelas mãos do inimigo, deixando Tristan consumido pela culpa e pela dor da perda. Desesperado e humilhado por não ter conseguido proteger o irmão, Tristan parte em uma jornada de vingança, ceifando vidas inimigas e enviando o coração de Samuel ao pai em um ato simbólico de remorso.

Enquanto Alfred retorna ferido com a dolorosa lembrança, Tristan desaparece, alimentando rumores e lendas sobre seu destino. Sua partida marca o início de uma busca interior, em busca de redenção e paz para sua alma atormentada.

O retorno de Tristan ao rancho traz a proximidade de Susannah (Julia Ormond), cujo amor platônico por ele se transforma em romance, despertando a inveja de Alfred. A suspeita deste sobre a morte de Samuel e o envolvimento de Tristan com Susannah ampliam o conflito fraternal, enquanto o protagonista busca paz em uma jornada solitária.

A ausência prolongada de Tristan, encarada como desistência pela família, culmina em uma reviravolta quando ele retorna. O reencontro com Susannah, porém, coincide com sua mudança e a consumação do amor entre ela e Alfred. Enquanto isso, Tristan e Isabel (Karina Lombard), uma garota indígena criada no rancho da família, vivenciam uma paixão mais serena, oferecendo-lhe a serenidade almejada.

O desfecho não encerra todas as tramas, sugerindo um rio de histórias ainda por desenrolar. Com um orçamento modesto e ausência de CGI, “Lendas da Paixão”, que está na Netflix, arrecadou bem e se consagrou como clássico. Suas atuações marcantes, roteiro substancial e visual impecável perpetuam seu legado, convidando o público a desfrutar desta obra-prima como uma refinada iguaria cinematográfica.

Filme: Lendas da Paixão

Direção: Edward Zwick

Ano: 1994

Gênero: Drama/ Romance

Nota: 10/10