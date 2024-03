Filme sobre autoconhecimento e identidade, no Prime Video, é um dos mais encantadores e engraçados de 2023

Longa-metragem de estreia de Adele Lim, “Loucas em Apuros”, no Prime Video, parece mais bobo e despretensioso do que realmente é. Aos poucos, essa comédia cativante e sincera envolve os espectadores, que não estavam preparados para algo tão profundo. Tudo começa quando a família de Lolo se muda para White Hills, em Seattle. Ela é apenas uma criança, e o trio de imigrantes chineses se sente deslocado em meio a uma vizinhança completamente branca. Quando um casal típico de subúrbio norte-americano chega com uma conversa amigável, eles parecem apenas dois vizinhos enturmados, mas logo apresentam sua filha adotiva Audrey, também chinesa, e a conexão entre ela e Lolo é imediata.

Por um breve apanhado de cenas, acompanhamos o crescimento das duas meninas, percebendo que Audrey (Ashley Park) é aparentemente a mais aplicada da dupla, enquanto Lolo (Sherry Cola) é uma artista de espírito livre e obcecada em formas sexuais que inspiram sua arte. Fluente em mandarim, Lolo é eleita para acompanhar Audrey, que agora é uma advogada, até a China para fechar um grande negócio para seu escritório de advocacia.

No aeroporto, elas encontram a prima de Lolo, Deadeye (Sabrina Wu), fanática por k-pop e cujos melhores amigos ela só conhece online. Na China, Audrey reencontra a colega de faculdade que virou celebridade da televisão, Kat (Stephanie Hsu), que finge ser uma boa garota cristã para o namorado e colega de cena, Clarence (Desmond Chiam). Eles pretendem fazer sexo apenas depois do casamento e isso rende boas piadas para o filme.

Em uma boate, o quarteto encontra Chao (Ronny Chieng), com quem a empresa de Audrey precisa fechar contrato. Ela quer passar uma boa impressão, mas tudo que faz durante a noite parece prejudicar o acordo. Então, quando ele diz que se ela não tem conexão com suas raízes, ela não sabe quem verdadeiramente é, Audrey aceita a ideia maluca de Lolo de aproveitar a viagem para procurar sua mãe biológica. Depois de mentirem que Audrey tem contato com sua mãe, ele as convida para comparecerem no aniversário de 70 anos da mãe dele. Acreditando que isso a ajudará a fechar o contrato, Audrey sai em busca de suas raízes.

A jornada se revela uma aventura sem precedentes e com muitas piadas sujas e esquetes absurdos. No meio de tudo isso, descobertas bombásticas sobre sua árvore genealógica fazem Audrey questionar sua verdadeira identidade. Sentindo-se sem lugar no mundo, já que não se sente legítima o suficiente por não falar o idioma, não conhecer a cultura e as tradições, Audrey percebe que se identifica mais com as pessoas brancas do que com aqueles com quem se parece fisicamente.

Enquanto mescla comédia besteirol com road movie, o filme segue em ritmo frenético, nunca caindo no marasmo e sempre entretendo o público sem esquecer de sua mensagem. O quarteto que estrela o filme tem um talento incrível que mantém nossos olhos hipnotizados na tela. Enquanto Audrey mergulha em uma jornada de autodescoberta, percebemos que identidade cultural é um enigma muito mais complexo do que parece.

Filme: Loucas em Apuros

Direção: Adele Lim

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10