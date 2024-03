O filme que Renée Zellweger considera sua melhor atuação no cinema acaba de chegar à Netflix

“Miss Potter”, dirigido por Chris Noonan, é um retrato encantador de Beatrix Potter, a renomada autora e ilustradora cujas histórias infantis, povoada por personagens animais, capturaram a imaginação de gerações. O filme, lançado em 2006, narra a vida de Potter com um olhar delicado, embora, por vezes, caia na armadilha da idealização.

Renée Zellweger encarna a protagonista com uma mistura de inocência e determinação, trazendo à tona a complexidade de uma mulher à frente de seu tempo. Seu desempenho é complementado pela atuação de Ewan McGregor, que interpreta o editor Norman Warne, cujo relacionamento com Potter serve como ponto central da narrativa. A química entre os dois é palpável, adicionando profundidade à história de amor que enfrenta obstáculos não apenas sociais, mas também pessoais.

O filme brilha ao ilustrar a conexão de Potter com o mundo natural, uma fonte de inspiração para suas obras. A cinematografia, rica em paletas de cores suaves, complementa essa relação, criando uma atmosfera quase etérea. As animações que dão vida às ilustrações de Potter são um toque inventivo, embora às vezes corram o risco de parecer um pouco deslocadas diante da narrativa mais sóbria.

No entanto, “Miss Potter” não está isento de críticas. A narrativa, embora tocante, às vezes peca pela previsibilidade e pela abordagem um tanto idealizada da vida de Potter. O filme evita aprofundar-se nos desafios mais sombrios enfrentados pela autora, optando por uma representação mais lúdica e menos complexa de sua vida e obra.

A direção de Noonan é competente, mas falta um certo dinamismo que poderia ter elevado o filme a um patamar superior. Há momentos em que o ritmo da história parece arrastar-se, pedindo uma edição mais ágil que poderia ter enriquecido a experiência do espectador.

O design de produção e os figurinos merecem elogios por sua autenticidade e atenção aos detalhes, capturando com precisão a época em que Potter viveu. Eles contribuem significativamente para a imersão do público no período retratado, oferecendo uma visão vívida do início do século 20.

O filme também aborda, ainda que sutilmente, questões de independência feminina e a busca por uma voz própria em uma sociedade que frequentemente silenciava as mulheres. Essa temática, embora não seja explorada em profundidade, adiciona uma camada de relevância ao enredo que ressoa até os dias de hoje.

A trilha sonora, delicada e evocativa, complementa a narrativa, embora em alguns momentos possa parecer um pouco intrusiva, quase ditando como o público deve se sentir em determinadas cenas.

Em termos de legado, “Miss Potter” serve como uma introdução agradável à vida de Beatrix Potter, mas é insuficiente para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda de sua personalidade e do impacto de sua obra. É um filme que encanta e entretém, mas que poderia ter se beneficiado de uma abordagem mais ousada e menos convencional.

“Miss Potter” é um filme que cativa por sua doçura e pelo charme de seus personagens, mas que não alcança todo o seu potencial devido a uma narrativa às vezes superficial e a uma direção que carece de vigor. Apesar de seus defeitos, é uma obra que merece ser vista por sua habilidade em capturar o espírito de uma das mais queridas autoras de livros infantis e por seu apelo visual inegável.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 9/10