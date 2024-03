Uma das maiores comédias românticas de todos os tempos, estrelada por Kristen Wiig, chegou à Netflix

O enlace matrimonial, apesar de seus conhecidos percalços, ainda é altamente cobiçado. Como se posiciona alguém que, na encruzilhada da vida adulta, encontra-se sem rumo, desempregado, alternando entre a casa da mãe e a partilha de um espaço com estranhos, além de enfrentar insucessos amorosos, ao ser convidado para padrinho de casamento de um amigo próximo? A resposta parece ser aceitar a incumbência, escondendo qualquer vestígio de inveja da pessoa prestes a casar, que tem outras preocupações além de consolar um amigo desiludido que talvez já esteja acostumado a não ser o foco principal nem em sua própria jornada.

Essa é a realidade de Annie em “Missão Madrinha de Casamento”, filme que estreou há mais dez anos. Annie não apenas aceita ser madrinha de Lillian, mas também se entrega ao papel com dedicação, buscando demonstrar a si e aos outros que está à altura do desafio, ao mesmo tempo em que tenta extrair alguma sabedoria do processo para dar sentido ao caos de sua existência. Será que é tão simples assim?

Dirigido por Paul Feig e escrito por Kristen Wiig e Annie Mumolo, o filme causou burburinho em 2011. Embora comparações possam ser simplistas, muitos críticos apontaram semelhanças entre a trama e “Se Beber, Não Case!”, de Todd Phillips, apesar das diferenças claras, incluindo o tom e o público-alvo. “Missão Madrinha de Casamento” equilibra humor ousado com uma sensibilidade que ressoa especialmente com o público feminino, consolidando-se como um marco do cinema voltado para mulheres.

Kristen Wiig, conhecida por seu trabalho em “Saturday Night Live”, brilha no papel de Annie, ao lado de Maya Rudolph como Lillian. Wiig transita com habilidade entre o humor e momentos mais sérios, capturando a complexidade de sua personagem com uma atuação que mistura riso e reflexão. A entrada de Rose Byrne como Helen adiciona uma camada de competição e drama, enriquecendo a narrativa com suas próprias lutas e aspirações.

O filme, apesar de seu orçamento modesto para os padrões de Hollywood, foi um sucesso comercial, gerando discussões sobre os estereótipos de gênero e a representação feminina no cinema. Com um retorno financeiro impressionante, “Missão Madrinha de Casamento” provou o valor de contar histórias centradas em personagens femininas complexas e autênticas, embora Kristen Wiig tenha indicado que não pretende explorar uma sequência, deixando os fãs curiosos sobre o futuro de Annie e a continuidade da carreira de Wiig tanto no cinema quanto em outras plataformas.

Filme: Missão Madrinha de Casamento

Direção: Paul Feig

Ano: 2011

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 9/10