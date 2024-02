Relaxe e divirta-se: comédia romântica com Gina Rodriguez é a sensação da Netflix em 96 países

No auge da estação dos corações e das flores, a Netflix lançou “Jogos de Amor”, uma comédia romântica que oscila entre o riso fácil e os batimentos cardíacos acelerados, protagonizada pela magnética Gina Rodriguez. Nesta história, ela dá vida a Mack, uma jornalista esportiva que domina a arte de conquistar corações com a mesma destreza que narra os lances no campo. Seu círculo de amigos, igualmente hábeis nos jogos amorosos, tornam a caça aos parceiros em bares uma espécie de esporte.

A chegada de Nick Russell, interpretado pelo carismático Tom Ellis, ao cenário profissional de Mack, traz uma reviravolta à sua rotina de conquistas. Este personagem, adornado com um currículo de façanhas que beiram a ficção, desde coberturas jornalísticas em zonas de conflito até atos heroicos, captura não só a atenção de Mack mas também a imaginação dos espectadores, levantando a questão sobre o que realmente buscamos em um parceiro.

“Jogos de Amor” flerta com a premissa de que a verdadeira conexão pode estar mais perto do que imaginamos, escondida sob camadas de idealizações e joguinhos amorosos. Enquanto Mack e seus amigos engendram planos mirabolantes para a conquista de Nick, a trama desdobra-se em uma série de episódios cômicos que desafiam a noção de que o amor precisa ser complexo e cheio de artifícios para ser genuíno.

A direção de Trish Sie, conhecida por suas narrativas que mergulham no caos emocional com um toque de absurdismo, mantém a leveza e o encanto, característicos do gênero, sem cair na armadilha da previsibilidade. Embora o filme possa não trazer inovações marcantes ao panorama das comédias românticas, ele se destaca pela química entre os protagonistas e pelas atuações que conferem uma camada de autenticidade às interações, fazendo com que mesmo os mais céticos torçam por um final feliz.

Em meio a uma era de romances cinematográficos que muitas vezes se assemelham a fórmulas repetidas, “Jogos de Amor”, na Netflix, oferece um refúgio acolhedor, lembrando-nos de que, às vezes, a simplicidade das relações humanas pode ser a chave para desvendar os mistérios do coração. Com uma mistura bem dosada de humor e sentimentalismo, o filme prova ser um prato cheio para os aficionados por histórias que celebram o amor em suas mais variadas formas.

Filme: Jogos de Amor

Direção: Trish Sie

Ano: 2024

Gêneros: Esporte/Drama

Nota: 8/10