Comédia romântica do Prime Video é o filme mais assistido da atualidade em 128 países

A estreia de “Upgrade: As Cores do Amor” representa um marco significativo para Camila Mendes, oferecendo a chance de transcender os tipos juvenis que definiram seu início na indústria e mergulhar em territórios narrativos mais maduros. No longa, Mendes dá vida a Ana, uma assistente executiva determinada, ambientada na dinâmica Nova York, bem distante das tramas adolescentes.

Este longa-metragem encontra-se imerso em uma atmosfera reminiscente dos romances icônicos do início do milênio, trazendo uma nova roupagem graças à era digital e às plataformas de streaming. A jornada de Ana é marcada por desafios que testam sua paixão e expertise no setor artístico, evocando comparações com histórias consagradas, como “O Diabo Veste Prada”.

A obra brilha ao alternar entre comédia e drama romântico, criando um diálogo crítico sobre a pretensão no meio artístico, enquanto preserva a essência e profundidade das relações interpessoais. Marisa Tomei, no papel de Claire, a rigorosa superior de Ana, entrega uma atuação que habilmente flerta com o estereotipado, sem cair nele.

A trama se expande quando Ana viaja a Londres por motivos profissionais, enfrentando obstáculos que testam não só sua habilidade no trabalho, mas também sua sagacidade. Nesse novo ambiente, ela conhece Will Delaroche, interpretado por Archie Renaux, cuja presença adiciona nuances intrigantes ao enredo, entrelaçando o profissional ao pessoal de maneira cativante.

Ao longo de seus 104 minutos, “Upgrade” equilibra com maestria as peculiaridades do ambiente artístico com momentos de verdadeira conexão, destacando-se especialmente nas cenas que mostram Mendes fora do contexto corporativo. A interação com personagens interpretados por Lena Olin e Renaux traz uma camada de autenticidade à história, evidenciando a habilidade de Mendes em retratar uma ampla gama de emoções.

Apesar de se basear em convenções das comédias românticas, a obra desafia os limites do clichê, apoiando-se na atuação sólida de Mendes e Renaux para engajar a audiência. As dinâmicas entre os personagens sugerem tramas potenciais que, por vezes, são contidas pelas expectativas do gênero e pela adaptação aos formatos digitais.

“Upgrade: As Cores do Amor” se posiciona de forma inocadora entre as produções contemporâneas do gênero, escolhendo uma abordagem mais leve e encantadora, e se distanciando de histórias que abordam dinâmicas profissionais mais áridas. Enquanto guarda semelhanças com sucessos atuais como “Emily em Paris”, o filme se notabiliza pelo seu encanto próprio e pela atuação envolvente de Mendes, prenunciando um futuro repleto de oportunidades para papéis ainda mais desafiadores.

Este trabalho não só evidencia a evolução de Mendes além das narrativas de sua fase inicial, mas também atua como uma vitrine para sua capacidade de navegar uma diversidade de personagens, antevendo um futuro promissor em que seu talento seja explorado em sua totalidade. Mesmo com algumas incoerências, “Upgrade: As Cores do Amor” é uma adição valiosa ao portfólio de Mendes, prometendo ser um marco em sua carreira.

Filme: Upgrade: As Cores do Amor

Direção: Carlson Young

Ano: 2024

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10