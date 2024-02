4 filmes extraordinários que acabaram de chegar à Netflix e que te farão querer ficar em casa no carnaval

O Lagosta (2015), de Yórgos Lánthimos

Divulgação / Protagonist Pictures

Neste inusitado e distópico romance, os solteiros são obrigados a encontrar um parceiro em 45 dias sob a ameaça de serem transformados em animais e soltos na floresta. O protagonista, recém-chegado ao Hotel onde essa busca deve acontecer, navega pelas regras absurdas e pelos rituais bizarros, enquanto testemunha as extremidades às quais as pessoas vão para evitar a solidão. A premissa peculiar serve de pano de fundo para uma incisiva crítica social sobre o amor, relacionamentos e as pressões sociais para se conformar. À medida que a contagem regressiva avança, o filme mergulha nas complexidades das relações humanas, questionando a natureza do amor e da compatibilidade. Com um humor ácido e uma abordagem única, a história desafia as convenções românticas tradicionais, oferecendo uma reflexão profunda sobre a busca pelo amor verdadeiro em um mundo que muitas vezes parece ter perdido o sentido.