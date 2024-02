Baseado em obra-prima da literatura com 3 milhões de cópias vendidas, filme é uma das produções mais aclamadas da história da Netflix

Nas mãos de alguns artistas, o cinema transcende sua função tradicional de mero entretenimento, tornando-se uma ferramenta capaz de costurar argumentos profundos que instigam reflexões e novas concepções sobre a realidade. Cineastas habilidosos utilizam sua arte para abrir portas a diversos universos, transportando os espectadores para realidades inexploradas dentro das limitações de suas próprias vidas. “O Milagre”, disponível na Netflix, obra cinematográfica de Sebastian Lelio lançada em 2022, é um exemplo marcante desse fenômeno, uma produção que parece expandir os horizontes mentais, proporcionando uma inundação de informações valiosas.

Sebastian Lelio, conhecido por trabalhos anteriores como “Desobediência”, “Gloria” e “Uma Mulher Fantástica”, toma como base o romance de Emma Donoghue, autora também do aclamado “O Quarto de Jack”. Em “O Milagre”, com a impressionante atuação de Florence Pugh, somos conduzidos pela narrativa de Elizabeth Wright, uma enfermeira com vasta experiência profissional e um passado trágico. O ano é 1862, e Elizabeth é convocada por um comitê de uma vila no interior da Irlanda para monitorar a condição de saúde de Anna, uma garota de 11 anos que alega estar sem se alimentar por quatro meses. Ao chegar ao local, Elizabeth se depara com uma criança aparentemente saudável.

A trama se desenrola entre os que veem o caso como um milagre, guiados por crenças religiosas, e aqueles que buscam que Elizabeth desvende a possível farsa, provando que a menina, de fato, se alimenta secretamente. Mantendo uma postura pragmática e cética, a enfermeira proíbe os pais fanáticos religiosos, Sean e Maggie, de se aproximarem da filha, buscando descobrir a verdade sobre a alimentação de Anna. Contudo, à medida que a presença de Elizabeth expõe a intimidade da família, a saúde da menina em jejum deteriora, revelando segredos que não podem permanecer ocultos por muito tempo. Paralelamente, surge um poderoso vínculo entre Elizabeth e Anna, levantando questionamentos sobre a ética da enfermeira ao tentar desmascarar a situação.

A cinematografia, rica em texturas e tons esverdeados, explora a pureza das paisagens naturais da Irlanda, ao mesmo tempo em que não hesita em mostrar a sujeira e lama que envolvem os personagens, criando uma alegoria entre o sagrado e o profano. O filme inicia e encerra com cenas do set de gravação, revelando câmeras, cabos e gruas, desafiando o espectador a questionar a veracidade da história apresentada. Essa metalinguagem, em sintonia com a investigação de Elizabeth sobre a autenticidade de uma narrativa, proporciona uma experiência cinematográfica envolvente e reflexiva.

Filme: O Milagre

Direção: Sebastián Lelio

Ano: 2022

Gênero: Drama/Mistério/Suspense

Nota: 10