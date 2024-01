Casa do subúrbio vira cassino clandestino em filme de comédia no Prime Video

Em um mundo saturado de comédias que frequentemente escolhem o caminho seguro e previsível, “A Casa Caiu: Um Cassino na Vizinhança” tenta desafiar o convencional, entregando uma narrativa que equilibra humor e crítica social. Sob a direção de Andrew Jay Cohen, o filme navega pelas águas tumultuadas de uma comédia de situação, onde o desespero dos personagens principais, Scott e Kate Johansen, interpretados por Will Ferrell e Amy Poehler, respectivamente, se torna o catalisador para uma série de eventos hilários e, ao mesmo tempo, questionáveis.

A premissa do filme é relativamente simples, mas eficaz. Deparando-se com a impossibilidade de financiar a educação universitária de sua filha, o casal Johansen embarca em uma empreitada ilegal: a abertura de um cassino no porão de um amigo. Essa decisão, embora absurda, serve como uma lente de aumento para os extremos que os pais podem ir para garantir o futuro de seus filhos, um tema que ressoa com muitos espectadores em um nível emocional.

A performance de Ferrell e Poehler é um dos pilares do filme. Sua química em tela é inegável, e eles navegam com habilidade entre o ridículo e o sentimental, fornecendo uma base sólida para o enredo. O humor, em grande parte, é bem executado, com a dupla principal mostrando seu talento para comédia física e verbal. No entanto, o filme ocasionalmente tropeça em seu próprio tom, alternando entre uma leveza cômica e momentos de violência gráfica que parecem fora de lugar. Essa inconstância pode ser desconcertante para o espectador e quebra o ritmo da narrativa.

O aspecto técnico do filme, particularmente a direção de arte e cinematografia, merece destaque. A transformação do porão em um cassino ilícito é visualmente impressionante, refletindo um contraste vívido com o exterior suburbano da casa. Essa dicotomia visual não apenas reforça a natureza dupla da vida dos protagonistas, mas também serve como um comentário sutil sobre as aparências enganosas e a realidade muitas vezes oculta da vida.

Entretanto, apesar de seus momentos de brilho, o filme sofre de uma falta de profundidade em termos de desenvolvimento de personagens. Além dos protagonistas, os personagens secundários são pouco explorados, servindo mais como dispositivos cômicos do que como figuras tridimensionais. Essa superficialidade é uma oportunidade perdida, considerando especialmente o potencial de explorar as motivações e as consequências das ações dos personagens secundários no contexto mais amplo da história.

O roteiro, embora criativo em sua concepção, falha em manter um equilíbrio consistente entre comédia e drama. Em muitos aspectos, o filme parece uma série de esquetes cômicos conectados por uma narrativa tênue, em vez de uma história coesa. Isso pode ser atribuído em parte ao estilo de direção de Cohen, que privilegia os momentos de comédia em detrimento do desenvolvimento da história.

“A Casa Caiu: Um Cassino na Vizinhança” é uma comédia que, apesar de suas falhas, oferece entretenimento suficiente para uma noite descompromissada. Enquanto o filme não redefine o gênero de comédia, ele fornece uma visão interessante sobre o desespero parental e as escolhas éticas, embalado em um pacote de humor e caos. É um filme que, embora não seja memorável, consegue entreter e provocar risadas, cumprindo assim seu objetivo primário como uma obra de comédia. O filme também está disponível na HBO Max, na Apple TV e no Google Play.

Filme: A Casa Caiu: um Cassino na Vizinhança

Direção: Andrew Jay Cohen

Ano: 2017

Gêneros: Comédia/Policial

Nota: 5/10