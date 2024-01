Ganhador do Oscar, tesouro inestimável do cinema, com Kirsten Dunst, está na Netflix

Uma adaptação da novela “The Power of the Dog”, de Thomas Savage, o longa-metragem “Ataque dos Cães”, de 2021, aborda temas complexos e oferece uma visão única do faroeste. A renomada diretora Jane Campion traz um olhar um tanto provocativo e controverso para o gênero faroeste nesta obra. Aqui, a cineasta subverte as histórias de caubói desde o próprio personagem central em sua narrativa. Benedict Cumberbatch, conhecido por suas performances sofisticadas e excêntricas, é escolhido por Campion para interpretar Phil Burbank, um papel que inicialmente pode parecer inadequado para alguém com sua experiência, mas que, no decorrer da história, se revela fundamental.

Phil Burbank é apresentado como um homem deslocado, com sua ideia de masculinidade incorporada desde a infância por Bronco Henry, uma figura enigmática. Sujo, cabelo engordurado, roupas amarfanhadas, Phil acredita que nunca terá problemas desde que inspire medo e ojeriza entre seus companheiros de trabalho, mantendo assim uma distância que o protege de sentimentos indesejados. Seu irmão, George, interpretado por Jesse Plemons, oferece um contraponto amoroso e compassivo.

Durante uma diligência, Phil e George param em um restaurante, onde Phil se envolve em uma sequência cenicamente rica. Interpretando erroneamente os enfeites feitos por Peter (Kodi Smit-McPhee), Phil acaba desencadeando um festival de grosserias e preconceitos que leva Rose (Kirsten Dunst) às lágrimas. George, em seguida, se desculpa pelo comportamento do irmão, iniciando um romance entre Rose e George.

Conforme a trama se desenrola, fica evidente o componente homossexual em Phil, resultado de sua tristeza pela perda de Bronco Henry, seu amigo e paixão. Peter, o filho único da viúva que comanda o restaurante, identifica a questão, estabelecendo uma conexão única com Phil. O filme sugere o envolvimento romântico entre Phil e Peter, mas de forma sutil, deixando muito para a interpretação do espectador.

“Ataque dos Cães” destaca o desajuste social de Phil, refletindo-se também em Peter, enquanto a trama se desenvolve de maneira intelectualmente perturbadora. A natureza perversa de Phil se manifesta, e seu interesse sincero por Peter parece ser uma vingança cuidadosamente planejada. Benedict Cumberbatch interpreta Phil como um anti-herói, cujo caráter dúbio o envenena de uma maneira nietzschiana.

Filme: Ataque dos Cães

Direção: Jane Campion

Ano: 2021

Gênero: Faroestre/Drama

Nota: 9/10