Na Netflix: o que esperar da terceira temporada de ‘Bridgerton’

Se você já é um espectador assíduo de “Bridgerton”, sabe que uma das grandes qualidades da série, além das encantadoras estampas florais, dos exuberantes frufrus e da atmosfera barroca digna de um conto de fadas, é a sensualidade. A Netflix liberou quatro episódios da terceira temporada e, para quem acompanha a série, é evidente que, embora a narrativa sempre gire em torno da mesma alta sociedade, o arco romântico sempre muda.

Na primeira temporada, o romance orbitou em torno de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page). Na segunda, o casal fez pequenas aparições, abrindo espaço para o desenvolvimento da história de amor entre o irmão de Daphne, Anthony (Jonathan Bailey), e a destemida Kate (Simone Ashley), irmã da debutante mais cobiçada da temporada, Edwina (Charithra Chandran). Para quem não está familiarizado, a debutante mais virtuosa de cada temporada de casamentos é eleita pela rainha Charlotte (Golda Rosheuvel) como o “diamante”, a mais rara e preciosa das jovens apresentadas à sociedade.

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), melhores amigas, sempre participaram das tramas, mas geralmente sempre às margens. Consideradas “rebeldes”, elas se veem como mais inteligentes que as outras garotas da cidade, pois têm ambições que vão além de simplesmente se casar. Nesta terceira temporada, as coisas mudam e Penelope quer abrir as asas, voar para fora de casa e conquistar seu grande amor, Colin Bridgerton (Luke Newton).

Neste terceiro ato, Penelope e Eloise estão distanciadas, pois Eloise descobriu que Pen é Lady Whistledown (peço desculpas pelo spoiler para quem não acompanha a série), a fofoqueira que narra os eventos mais escandalosos da cidade. Eloise agora é amiga de uma das garotas mais fúteis do círculo social, Cressida Cowper (Jessica Madsen). Penelope passou o verão isolada, mas com o retorno de Colin de suas aventuras pela Europa, ela pretende voltar ao cenário social.

Colin agora é um fenômeno entre as garotas. Com uma aparência mais madura e um físico mais definido, ele se tornou o objeto de desejo das debutantes, que esperam que seu espírito aventureiro dê lugar a um lado mais romântico. Colin é um galanteador, mas diferente dos outros rapazes da alta sociedade, ele não trata as mulheres com indiferença.

Quando Penelope revela a Colin que deseja se casar, ele se oferece para ajudá-la na arte da conquista. Ele passa a dar aulas particulares sobre como se comportar de forma a atrair um homem. Quando finalmente aparece um pretendente promissor — bonito e rico, diga-se de passagem — interessado em se casar com Penelope, Colin desperta de sua letargia para reivindicar o coração da moça.

Os capítulos finais da temporada chegam à Netflix apenas no dia 13 de junho. Enquanto isso, o serviço de streaming tenta manter as assinaturas ativas por mais tempo. Contudo, a fórmula da série parece um pouco desgastada nesta terceira temporada. O romance entre Penelope e Colin demora demais para se desenvolver (como se já não tivéssemos esperado duas temporadas por essa união!), os episódios são aguados e arrastados e as cenas, repetitivas. Para alguns, a série começa a se tornar cansativa. Para outros, que preferem ignorar as imperfeições com medo de ficarem órfãos da série de romance épico mais popular dos últimos quatro anos, tudo continua bem.

“Bridgerton” tem se destacado por sua capacidade de mesclar romance, drama e uma dose de sensualidade, tudo ambientado em uma versão ficcional e estilizada da alta sociedade londrina. Apesar das críticas à lentidão do desenvolvimento romântico na terceira temporada, a série mantém sua base fiel de fãs, que continuam fascinados pelas histórias e pela estética exuberante que se tornaram marca registrada.

Série: Bridgerton: Terceira Temporada

Criação: Chris Van Dusen

Ano: 2024

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10