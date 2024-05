O live-action mais esperado de 2024 acaba de estrear na Netflix e já é um dos filmes mais assistidos do mundo

Nada vem do céu sem um propósito, ouve-se no início de “Golden Kamuy”. Em seu filme, Shigeaki Kubo consegue mesmo estender-se sobre a história muito particular de Saichi Sugimoto, o Imortal, veterano da Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), que parte para Hokkaido atrás de um tesouro. Kubo adapta a série de mangás de SatoruNoda, publicado em 32 volumes na revista “Young Jump” de 2014 a 2022, de modo a realçar o destemor de Sugimoto, um dos raros sobreviventes em meio às sessenta mil baixas japonesas no conflito, enquanto marcha para o extremo norte do Japão.

O roteiro de Tsutomu Kuroiwa mantém-se fiel a muitos dos temas abordados por Noda, mas também junta à narrativa sua própria ideia de um guerreiro perdido em lembranças que se materializam nas dezenas de cicatrizes que Sugimoto esconde sob a farda e aquelas à mostra num semblante ainda combativo, mas melancólico, quiçá contemplando a névoa de um amor improvável. Cada um reivindica o que considera ser justo, e sentimentos como amor, fúria, desejo, ganância sobem e descem na escala da vida de acordo com o lugar em que nos achamos. Sugimoto trava essa guerra íntima deixando-se guiar por sua experiência em abrir flancos e conter as hordas de invasores que partem para cima de muito mais que um corpo físico num lugar supostamente errado.

Depois que as tropas japonesas garantem a hegemonia sobre a Rússia e capturam Porto Arthur, a base naval daquele país, Sugimotosente-se à vontade para cuidar da própria vida. Uma vez em Hokkaido, depara-se com um soldado com quem pode ter combatido na Batalha da Colina 203, a mais sangrenta e a decisiva, da qual tomaram parte 130 mil homens. O ano 37 da era Meiji, quando a guerra é declarada, oculta uma lenda cuja veracidade o guerreiro comprova.

Nos corpos de duas dúzias de condenados fugitivos, fora tatuado o mapa que conduz ao lugar exato onde repousa o ouro, propriedade dos ainus, um povo originário do Japão, encontrado em maior número em Hokkaido e na região nordeste do país, e na Rússia, nas ilhas Curilas, Sacalina e Kamchatka. Essa é a deixa para que Kubomencione o encontro de seu anti-herói com Asirpa, a garota ainu que o salva do primeiro ataque de uma ursa-parda que passeava com seu filhote, passagem que lembra muito o famoso trecho de “O Regresso” (2015), de Alejandro González Iñárritu, ainda que a computação gráfica aqui não seja lá um primor de esmero.

Kento Yamazaki e Anna Yamada respondem por quase toda a graça desse filme um tanto monótono, que se desdobra para atingir o público leigo, sem muita ideia do que esperar da trama. Sugimoto é o emblema de uma crescente pasteurização do novíssimo cinema nipônico — os desenhos de Noda ocupam 31 volumes, o que pressupõe uma daquelas franquias que matam os fãs com suavidade, numa tortura doces. E Saichi Sugimoto é muito bom nisso.

Filme: Golden Kamuy

Direção: Shigeaki Kubo

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Ação/Aventura

Nota: 7/10