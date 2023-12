O filme perfeito está na Netflix e você talvez não tenha visto

Em “A Vida Secreta de Walter Mitty”, o protagonista, Walter (Ben Stiller), é gerente da seção de negativos da Revista Life há 16 anos. Agora, prestes a lançar a última edição impressa deste, que é um dos veículos mais icônicos de todos os tempos, a fotografia que estampará a capa é a mais importante de sua história. Por isso, quando o renomado e misterioso fotógrafo independente Sean O’Connell (Sean Penn) envia um pacote com os negativos de seu mais recente trabalho, indicando o negativo 25 para ser a foto da capa, o material se torna uma preciosidade para a empresa. A entrega especial também inclui uma carteira, presente de Sean para seu “negativista” favorito. Para o azar de Walter, ele não encontra na embalagem o negativo 25.

Calado, tímido e indolente, ele está sempre aéreo, enquanto sua imaginação flutua por situações fantásticas e um tanto absurdas nas quais ele jamais viveu de verdade. Na empresa, ele sofre bullying do chefe valentão, Ted Hendricks (Adam Scott), que cantarola a música de David Bowie enquanto Walter tem apagões mentais: “Base de controle chamando major Tom”. A associação é uma tentativa de ridicularizá-lo por viver no mundo da lua.

Mas é a colega de trabalho, a simpática e otimista Cheryl Melhoff (Kristen Wiig), que o lembra de que Hendricks fez errada a leitura da música de Bowie. “Space Oddity” não é uma canção sobre pessoas avoadas, mas sobre pessoas corajosas. Afinal de contas, o major Tom se aventura espaço afora, bem distante da Terra, e se torna uma celebridade nos jornais por sua coragem de sair de sua zona segura e se expor no vasto, vazio e perigoso espaço. Com suas palavras, Cheryl inspira Walter a viajar para a Groenlândia, último paradeiro sabido de Sean, para tentar recuperar o negativo 25.

Walter, então, embarca em uma aventura incerta para um lugar bastante remoto e extremamente gelado na Groenlândia. Conforme segue as pistas, ele vivencia experiências que sua timidez e passividade jamais o permitiram. Na verdade, as situações em que Walter se coloca para encontrar Sean são incomuns até mesmo para os mais experientes aventureiros. Ele se mete em uma briga em um bar com um brigão recém-separado. Ao reconhecer o polegar deste novo inimigo de uma das fotografias de Sean, eles fazem as pazes e Walter entra em seu helicóptero, que fará a entrega de peças para o rádio estragado de uma embarcação em que possivelmente o fotógrafo está. Mas as coisas saem completamente do planejado. Ao tentar saltar da aeronave no barco, Walter acaba caindo no oceano e enfrentando ataques de um tubarão faminto. Depois de salvo, ele descobre que Sean não está lá, mas talvez em um vulcão próximo. Conforme segue as pegadas do fotógrafo escorregadio, se vê em situações cada vez mais divertidas, mas também perigosas.

“A Vida Secreta de Walter Mitty” é uma deliciosa fábula que inspira os mais incrédulos. Dirigido por Ben Stiller, que é excelente nessa função, o filme é de uma sensibilidade e criatividade incomum em Hollywood. Com um roteiro cativante, original e capaz de trazer um furacão de emoções positivas, este é um dos melhores trabalhos de Stiller, tanto na atuação como direção. Embora vários comediantes, como Sasha Baron Cohen, Mike Mayers, Jim Carey e Owen Wilson tenham sido cotados para o papel, ninguém poderia fazê-lo como Stiller, que conseguiu expressar perfeitamente o olhar melancólico e sonhador de seu protagonista. Nessa jornada do herói, vemos uma evolução incrível de Walter. A recompensa certamente vale. Para ele e para nós, que o acompanhamos.

Filme: A Vida Secreta de Walter Mitty

Direção: Ben Stiller

Ano: 2013

Gênero: Comédia/Aventura/Drama

Nota: 10