Filme sobre solidão e autoconhecimento, com Helen Mirren na Netflix, que tocará cada pedaço do seu coração

“Ella e John”, dirigido por Paolo Virzi, é uma jornada cinematográfica que desafia as expectativas tradicionais de um filme sobre a terceira idade. O longa se distancia dos clichês românticos e aborda temas delicados com uma mistura equilibrada de humor e realismo. A história acompanha o casal titular, Ella (interpretada por Helen Mirren) e John (Donald Sutherland), embarcando numa viagem de fuga ao passado e enfrentamento do presente.

A atuação de Mirren e Sutherland é o alicerce do filme. Eles entregam performances autênticas, evocando uma química palpável que transcende a tela. A experiência de ambos os atores em retratar personagens complexos se mostra vital para a profundidade do filme. Mirren, em particular, brilha na representação de uma mulher tentando manter a normalidade enquanto enfrenta desafios emocionais e físicos.

O roteiro de Virzi, coescrito com Francesca Archibugi, Stephen Amidon e Francesco Piccolo, é uma composição habilidosa de diálogos significativos e cenas que fluem naturalmente. Embora o filme aborde o envelhecimento e suas complicações, o faz com uma leveza que evita o sentimentalismo exagerado. A narrativa se desenvolve de forma orgânica, refletindo as incertezas e a beleza das pequenas alegrias da vida.

A cinematografia de Luca Bigazzi merece destaque especial. As paisagens capturadas durante a viagem do casal são um espetáculo visual, servindo não apenas como pano de fundo, mas como personagens silenciosos que influenciam a narrativa. A escolha de cenários reais, em contraste com os sets artificiais comuns em filmes de estrada, adiciona uma camada de autenticidade ao filme.

A direção de Virzi é uma combinação de sensibilidade e controle. Ele equilibra habilmente os momentos de humor e tristeza, guiando o espectador por uma gama de emoções sem nunca perder o foco na história. A direção de Virzi é como uma mão segura no volante, conduzindo a narrativa através de curvas e retas com confiança e cuidado.

Finalmente, “Ella e John” é um exemplo de como filmes sobre a terceira idade podem ser contados com dignidade, humor e realismo. O filme não apenas entretém, mas também provoca reflexões sobre amor, vida e a inevitável passagem do tempo. Virzi conseguiu criar uma obra que ressoa com uma ampla gama de públicos, oferecendo uma experiência cinematográfica tanto emocionante quanto reflexiva.

Filme: Ella e John

Direção: Paolo Virzi

Ano: 2017

Gêneros: Comédia/Aventura

Nota: 9/10