10 filmes imperdíveis que estreiam em dezembro na Netflix

Perdida no Deserto (2023), Meshal Al Jaser

Divulgação / Telfaz11

Sarah é uma adolescente rica que vive sob regras bastante rigorosas dentro de casa, incluindo um toque de recolher às 21h. Rebelando-se contra seus pais opressores, ela fuma e namora escondido. Um dia, ela foge para se encontrar com Saad, seu namorado, para juntos irem para uma festa no deserto. No entanto, uma série de situações inesperadas fazem o casal sair do percurso, entre elas, um motorista agressivo, um camelo raivoso e uma perseguição policial. Perdida entre as dunas do deserto de Riyadh, em meio ao cenário árido e imponente, ela se encontra diante de desafios inesperados, forçando-a a confrontar não apenas as complexidades do deserto, mas também as escolhas que moldam seu destino.