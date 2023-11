Assistido por 200 milhões de pessoas, romance baseado em best-seller é uma das mais belas histórias de amor da Netflix

“Continência ao Amor” foi lançado na Netflix em julho de 2022. À época de sua estreia, assisti ao filme. Só agora, quase um ano e meio depois, decidi escrever sobre ele. Eu adoro “Continência ao Amor”. Acredito que há uma química tão real entre Nicolas Galitzine e Sofia Carson que eu gostaria de ver uma sequência, senão outra história com os dois. A proposta é, inclusive, muito boa. Em uma América extremamente polarizada politicamente, dois opostos são forçados a se unirem. Aos trancos e barrancos, essa união se solidifica. Mas o que se torna o sucesso de um, vira a ruína do outro. Pode o amor sobreviver a isso?

Galitzine e Carson não são apenas fisicamente lindos. Eles também são talentosos. De uns anos para cá, vimos a ascensão de suas carreiras. E como têm brilhado. Definitivamente, “Continência ao Amor”, que é um sucesso absoluto na Netflix, ajudou a alavancar tudo isso. Em apenas dois meses no catálogo, o filme já tinha aproximadamente 120 milhões de visualizações. Baseado no best-seller de Tess Wakefield, o filme foi adaptado para as telas por Kyle Jarrow e Liz W. Garcia.

No enredo, Cassie (Carson) é uma garçonete e cantora que luta contra a falência financeira, enquanto depende diariamente de insulina para combater sua diabete. Feminista, defensora de minorias e com um posicionamento político de viés progressista extremamente firme, ela se revolta contra o sistema que a impede de ter acesso ao tratamento que pode salvar sua vida.

Em uma noite, ela reencontra com um velho amigo, Frankie (Chosen Jacobs), no bar em que trabalha. Ele é um jovem que acaba de se alistar na Marinha e está na companhia de alguns colegas também recém-aplicados no Exército. Os rapazes que o fazem companhia despejam chavecos machistas em cima de Cassie e sua colega de trabalho, Nora (Kat Cunning), e o grupo acaba se desentendendo.

Dias depois, Cassie está desesperada. Sem dinheiro e sem insulina, ela vai até a casa de Frankie propor algo que, embora pareça absurdo, faz sentido para ela. Ela pede que eles se casem para que ela possa usufruir do plano de saúde militar e ter acesso ao tratamento contra a diabetes no qual necessita. Frankie rejeita o pedido, mas é por um bom motivo. Ele pretende pedir sua namorada Riley (Breana Raquel) em casamento.

Luke (Galitzine), que está no momento da proposta e ouve a tudo, confronta Cassie. Ele, com ideais completamente opostos, ameaça denunciá-la e faz um discurso conservador sobre seguir regras, corromper o sistema e punição. Apesar da fachada moralista, ele próprio está atolado em problemas morais e legais. Ex-viciado em drogas, Luke tem uma dívida com um traficante, não conversa com o pai veterano de guerra e está há tempos sem ver o irmão e o sobrinho. O serviço militar é a alternativa que encontrou para lidar com seus problemas. Com Juhnno (Anthony Ippolito), um comerciante de drogas, em seu encalço, Luke precisa correr contra o tempo para conseguir o dinheiro para quitar a dívida.

Então, a proposta de Cassie parece fazer sentido para Luke também, já que há uma bonificação para militares recém-casados. Ele a procura para que juntos eles elaborem um relacionamento de fachada. A situação não pode ser descoberta, caso contrário, a pena para a fraude inclui até mesmo prisão militar. A noite de núpcias culmina na aproximação física e emocional real entre Cassie e Luke, depois que ele abre o coração e fala sobre estar apavorado em ir para o Iraque. No dia seguinte, eles se separam em nome do dever e Luke passa meses em uma missão que se desenrola em acontecimentos trágicos e dolorosos. Enquanto isso, Cassie se inspira em sua relação à distância com Luke e em suas conversas on-line para escrever suas canções. Não demora para que ela viralize na internet, consiga um contrato e se torne uma estrela do rock em ascensão. O desfecho é desafiador para os dois recém-apaixonados, que precisam descobrir se seus sentimentos são verdadeiros ou passageiros, se suas diferenças poderão ser conciliadas quando houver convivência diária e rotina, além de o casal protagonista precisar enfrentar as consequências de suas escolhas.

“Continência ao Amor” é um filme bem atual, com discussões e temas relevantes para a juventude, além de proporcionar uma boa dose de romance e entretenimento.

Filme: Continência ao Amor

Direção: Elizabeth Allen Rosenbaum

Ano: 2022

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10