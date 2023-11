Na Netflix, suspense shakespeariano, para maiores de 18 anos, não te deixará dormir em paz por dias

No universo do cinema, a abordagem narrativa pode ser um elemento crucial para definir o sucesso de um filme. Um exemplo notável dessa premissa é um thriller psicológico espanhol, dirigido por Paco Plaza, que mergulha no complexo mundo do crime e da vingança. Este filme entrelaça elementos da psicanálise, da tragédia grega, e até das telenovelas brasileiras, criando uma tapeçaria rica em temas como destino, livre arbítrio e as escolhas morais em circunstâncias extremas.

Central para a trama está a figura de Mario, um enfermeiro interpretado por Luis Tosar, cuja vida se entrelaça com a de Antonio Padín, um traficante interpretado por Xan Cejudo. A história se desenrola quando Antonio, sofrendo de uma doença terminal, é internado na clínica onde Mario trabalha. Esta coincidência desencadeia uma série de eventos que forçam Mario a confrontar um dilema moral profundo: a busca pela vingança contra o homem que ele acredita ser responsável pela morte de seu irmão anos atrás.

A narrativa explora a complexidade das escolhas de Mario e as consequências devastadoras de suas ações, tanto para ele quanto para os que o cercam, incluindo sua esposa grávida, Júlia, e os filhos inconsequentes de Antonio.

O filme é uma jornada intensa que desafia o espectador a refletir sobre a natureza humana e a inevitabilidade do destino. Com um enredo que entrelaça perseguições, conflitos e violência, a história se aprofunda nas sombras da alma humana, explorando as consequências de atos impulsionados por raiva e vingança. A narrativa não se limita a um único gênero, mas se estende em várias direções, oferecendo uma visão multifacetada dos personagens e suas complexidades. Ao final, o filme deixa uma impressão duradoura, provando ser uma adição significativa ao cinema contemporâneo, com sua habilidade de provocar reflexões profundas e emocionantes.

Filme: Quem Com Ferro Fere

Direção: Paco Plaza

Ano: 2019

Gênero: Drama/Thriller/Policial

Nota: 9/10